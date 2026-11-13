Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 13 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 30°. La sensación térmica alcanza los 34°, lo que indica un clima caluroso y húmedo. La humedad se sitúa en el 62%, lo que contribuye a la sensación de calor. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 6 m/s desde el norte, con una presión atmosférica de 1012 hPa.

El clima hoy viernes 13 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 22° y una máxima de 36°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que podría generar una sensación térmica elevada. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el calor y la posibilidad de lluvias ligeras durante el día.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El sábado 14 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 27°, con. El domingo 15 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30°, con. El lunes 16 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 31°, con. El martes 17 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 28°, con. Finalmente, el miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 21°, con