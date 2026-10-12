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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilan entre 12° y 16°. La humedad es alta y se prevén lluvias para los próximos días. Conocé todos los detalles.

12/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico y condiciones para el 12 de octubre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico y condiciones para el 12 de octubre

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El clima en Córdoba para este lunes 12 de octubre se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un 93%, lo que genera una sensación de mayor frescura en el ambiente. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros.

Durante el día, se espera que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 16°. Las condiciones del cielo se mantendrán mayormente nubladas, lo que podría dar lugar a algunas lloviznas dispersas. La presión atmosférica se sitúa en 1016 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En cuanto al pronóstico extendido, para el martes 13 de octubre se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 14 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 21°, con lluvias moderadas. Para el jueves 15 de octubre, se prevé un clima similar, con mínimas de 12° y máximas de 21°. Finalmente, el viernes 16 de octubre se espera un día despejado, con temperaturas que irán de 13° a 21°.

Es importante que los cordobeses se preparen para un inicio de semana fresco y con posibilidad de lluvias, especialmente en los próximos días. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas.

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