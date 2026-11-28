Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de cielo despejado, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 20°. La humedad se sitúa en un 75%, lo que puede generar una sensación de calor más intensa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el noreste, contribuyendo a un ambiente agradable.

El clima hoy sábado 28 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima que podría llegar hasta los 36°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica sea más elevada, especialmente durante las horas pico de calor. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán variaciones en el clima. El domingo 29 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 34°, con probabilidad de lluvias ligeras. El lunes 30 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 35°, también con lluvias ligeras. Para el martes 1 de diciembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 26°, con lluvias moderadas. El miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 20° y la máxima de 24°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 3 de diciembre, se prevé una mínima de 17° y una máxima de 20°, con lluvias ligeras.