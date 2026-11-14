Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 14 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de tormentas con lluvias ligeras. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 96%, lo que genera un ambiente bastante pesado. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 7 m/s desde el norte.

El clima hoy sábado 14 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento serán leves, con ráfagas que alcanzarán los 7 m/s. La alta humedad y la posibilidad de lluvias continuarán durante el día, lo que podría generar un clima inestable. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones del tiempo y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones significativas. El domingo 15 de noviembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 16 de noviembre, la temperatura mínima será de 21° y la máxima de 27°, con lluvias moderadas. El martes 17 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 26°, también con lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 24°, con lluvias moderadas.