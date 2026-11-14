Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este sábado 14 de noviembre

Alertas
No se registran alertas meteorológicas vigentes para la provincia de Córdoba
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Ahora
En este momento, el estado del cielo en Córdoba
es de tormentas con lluvias ligeras. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 23°. La humedad se encuentra en un 96%, lo que genera un ambiente bastante pesado. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 7 m/s desde el norte.
El clima hoy sábado 14 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 21° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento serán leves, con ráfagas que alcanzarán los 7 m/s. La alta humedad y la posibilidad de lluvias continuarán durante el día, lo que podría generar un clima inestable. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones del tiempo y tomar precauciones ante posibles tormentas.
Pronóstico extendido
En los próximos días, el clima en Córdoba
mostrará variaciones significativas. El domingo 15 de noviembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 31°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 16 de noviembre, la temperatura mínima será de 21° y la máxima de 27°, con lluvias moderadas. El martes 17 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 26°, también con lluvias moderadas. El miércoles 18 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 23°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 24°, con lluvias moderadas.