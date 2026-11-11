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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre, Córdoba presentará un día mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 16° y 33°. Se espera un leve viento y buena visibilidad.

11/11/2026 | 00:01Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 11 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica se sitúa en 19°, con una humedad del 68%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy miércoles 11 de noviembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 16° y una máxima de 33°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. El viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. La humedad se mantendrá en niveles moderados, contribuyendo a una sensación térmica confortable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba traerán variaciones en el clima. El jueves 12 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 13 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 38°, con pronóstico de lluvias intensas. El sábado 14 de noviembre, la mínima se prevé en 20° y la máxima en 30°, con lluvias ligeras. El domingo 15 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 32°, con lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 16 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 29°, con lluvias ligeras.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera para hoy?
Se anticipa un día mayormente despejado con temperaturas entre 16° y 33°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 19° con una sensación térmica similar.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para hoy en Córdoba.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se esperan temperaturas más altas y lluvias intensas a partir del viernes.

¿Qué condiciones de viento hay hoy?
El viento sopla a 2 m/s desde el suroeste, siendo leve.

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