Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Córdoba se encuentra con un clear sky, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 71%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el noroeste, y la presión atmosférica es de 1021 hPa.

El clima hoy jueves 26 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 23°. Las condiciones serán ideales para disfrutar del aire libre, ya que no se anticipan lluvias y el cielo permanecerá despejado. La humedad y la brisa suave contribuirán a un ambiente agradable durante todo el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba mostrarán un aumento en las temperaturas. El viernes 27 de noviembre, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 29°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 32°, con cielo despejado. Para el domingo 29 de noviembre, se anticipa una mínima de 22° y una máxima de 34°, también con cielo claro. Finalmente, el lunes 30 de noviembre, se espera una mínima de 23° y una máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras.