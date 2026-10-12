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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta un clima fresco con lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre 10° y 15°. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse.

12/10/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 12 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.

Ahora

En la actualidad, el estado del cielo en CABA es de light rain, con una temperatura de 13°. La sensación térmica se siente ligeramente más baja, alcanzando los 13°. La humedad es del 86%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5.66 m/s desde el sureste (120°) y la presión atmosférica se encuentra en 1017 hPa.

El clima hoy lunes 12 de octubre

Para este lunes 12 de octubre, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados. La humedad alta y el viento moderado pueden hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica que el martes 13 de octubre habrá una mínima de 14° y una máxima de 20°, también con light rain. El miércoles 14 de octubre se prevé una mínima de 12° y una máxima de 17°, manteniendo las lluvias ligeras. Para el jueves 15 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 16°, con la misma tendencia de lluvia. Finalmente, el viernes 16 de octubre se espera un clima más despejado, con una mínima de 9° y una máxima de 15°.

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