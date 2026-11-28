Alertas

Elha emitido unapor temperaturas extremas de calor en. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el aumento de las temperaturas.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta cony la temperatura actual es de. La sensación térmica es de, con una humedad del. La visibilidad es óptima, alcanzando los, y el viento sopla adesde el este.

El clima hoy sábado 28 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima dey una máxima de. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. Se recomienda hidratarse y evitar la exposición al sol en las horas más calurosas.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el domingo 29 de noviembre habrá una mínima dey una máxima decon algunas nubes. El lunes 30 de noviembre se prevé una mínima dey una máxima decon nubes dispersas. Para el martes 1 de diciembre, se anticipa una mínima dey una máxima decon probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 2 de diciembre, la mínima será dey la máxima de, también con posibilidad de lluvias.