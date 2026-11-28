Alertas
El Servicio Meteorológico Nacional
ha emitido una alerta amarilla
por temperaturas extremas de calor en CABA
. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el aumento de las temperaturas.
Ahora
En este momento, el cielo se presenta con clear sky
y la temperatura actual es de 22°
. La sensación térmica es de 23°
, con una humedad del 72%
. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m
, y el viento sopla a 2.57 m/s
desde el este.
El clima hoy sábado 28 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 21°
y una máxima de 33°
. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantendrán similares a las actuales, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. Se recomienda hidratarse y evitar la exposición al sol en las horas más calurosas.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días indica que el domingo 29 de noviembre habrá una mínima de 23°
y una máxima de 33°
con algunas nubes. El lunes 30 de noviembre se prevé una mínima de 22°
y una máxima de 29°
con nubes dispersas. Para el martes 1 de diciembre, se anticipa una mínima de 20°
y una máxima de 26°
con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 2 de diciembre, la mínima será de 17°
y la máxima de 23°
, también con posibilidad de lluvias.