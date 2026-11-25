Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 18° y una sensación térmica de 18°. La humedad se encuentra en un 60%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 8 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1014 hPa.

El clima hoy miércoles 25 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 29°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad será del 60% y la visibilidad se mantendrá en 10000 m. El viento continuará desde el sureste a una velocidad de 8 m/s.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas agradables. El jueves 26 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 27° con cielo despejado. Para el viernes 27 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 27° con algunas nubes. El sábado 28 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 27° con cielo despejado. Finalmente, el domingo 29 de noviembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 28° con cielo parcialmente nublado.