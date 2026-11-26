La tecnología robótica ha comenzado a integrarse en la cirugía de reemplazo de rodilla, prometiendo mayor precisión en los procedimientos. Sin embargo, un estudio pionero, el RACER-Knee, reveló que los pacientes que se sometieron a este tipo de cirugía no experimentaron mejoras significativas en el dolor, la movilidad o la recuperación en comparación con aquellos que optaron por el método convencional, tras un año de seguimiento. Este ensayo, el más grande de su tipo en el mundo, fue coordinado por la Universidad de Warwick y el Trust de Hospitales Universitarios de Coventry y Warwickshire, y sus resultados fueron publicados en la prestigiosa revista The Lancet.

El estudio incluyó a 339 pacientes tratados por 33 cirujanos en 10 hospitales del Reino Unido. A pesar de que la tecnología robótica está en auge, utilizada en un 6% de los procedimientos en el Reino Unido, un 16% en los EE. UU. y un 42% en Australia, los resultados del ensayo indicaron que los pacientes que recibieron un reemplazo de rodilla asistido por robot reportaron niveles de dolor y movilidad similares a los de los pacientes tratados con cirugía convencional.

Los resultados de este estudio son significativos, ya que demuestran que, aunque el sistema robótico permite a los cirujanos operar con mayor precisión, esto no se traduce en mejores resultados para los pacientes en el primer año. El profesor Andrew Metcalfe, de la Universidad de Warwick, expresó: "Estamos encantados de haber completado este ensayo aleatorizado de vanguardia. Es un paso importante en el proceso de innovación y estimulará más estudios de alta calidad".

A pesar de la precisión mejorada, los pacientes no mostraron una disminución en el dolor ni una mejora en la movilidad, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la tecnología robótica en este contexto. El profesor Edward Davis, cirujano ortopédico en el Royal Orthopaedic Hospital, subrayó que "la asistencia robótica permite una mayor precisión, pero se necesita más investigación para entender cómo personalizar el procedimiento según la anatomía de cada paciente".

El estudio también reveló que las operaciones asistidas por robots requirieron más tiempo (en promedio, 10.5 minutos adicionales) y costaron aproximadamente £950 más por procedimiento. Sin embargo, no se encontraron riesgos aumentados de eventos adversos graves, lo que sugiere que el uso de robots es tan seguro como la cirugía convencional.

Los investigadores planean seguir monitoreando a los participantes durante 10 años para ver si las diferencias entre los enfoques quirúrgicos emergen con el tiempo. En particular, se busca determinar si la asistencia robótica reduce la necesidad de cirugía adicional en el futuro.

El RACER-Knee fue financiado por el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención del Reino Unido, en asociación con Stryker, el fabricante del equipo robótico evaluado en el estudio. Los hallazgos sugieren que, aunque la tecnología robótica tiene el potencial de mejorar la precisión quirúrgica, todavía queda trabajo por hacer para traducir esa precisión en beneficios significativos para los pacientes.