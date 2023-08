Robaron un móvil policial y lo prendieron fuego

FOTO: Robaron un móvil policial no identificado y lo prendieron fuego

Juan Federico

Una camioneta Ford Ranger que había sido secuestrada por la Justicia en el medio de una causa y que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) había cedido de manera provisoria a la Policía de Córdoba fue robada e incendiada por los delincuentes.

El caso reaviva la polémica sobre la utilización de los rodados secuestrados en causa penales. El 28 de octubre del año pasado, en el Camino de las Altas Cumbres el legislador provincial Oscar González chocó al volante BMW-X1 contra una Renault Duster que conducía la docente Alejandra Bengoa de 56 años, quien falleció tras el impacto. Otras dos adolescentes resultaron con lesiones muy graves. La BMW-X1 que conducía González era un vehículo "mellizo" secuestrado por la Justicia y que el TSJ le había cedido de manera provisoria. Además de este rodado, el ahora licenciado legislador tenía a su disposición otros tres vehículos en similares condiciones.

Si bien no hubo ninguna información oficial con respecto a lo ocurrido con la camioneta cedida a la Policía, a través de diversas fuentes judiciales y de la propia fuerza, Cadena 3 logró reconstruir que el viernes pasado, la subcomisaria que estaba a cargo del Depósito General de Efectos Secuestrados de la Policía de Córdoba tomó la Ford Ranger blanca de cabina simple y se dirigió a un domicilio de barrio Villa Adela, por un trámite particular. "Ella dijo que dejó la camioneta en la puerta, que ingresó en la casa dos minutos y que cuando salió, ya no estaba más", apuntó uno de los informantes.

De acuerdo a los registros oficiales, la Ford Ranger blanca de cabina simple, chapa CCS084, fue cedida por el TSJ a la Policía de Córdoba el 7 de abril de 2021. En el listado, no figura a qué causa penal corresponde su secuestro.

El robo fue denunciado y la causa quedó radicada en la fiscalía de Distrito 2 Turno 3, Luis Micheli. Si bien su búsqueda se irradió por la frecuencia policial y se viralizó a través de los WhatsApp de los uniformados, durante todo el fin de semana no hubo mayores novedades en torno a su búsqueda. Hasta que el lunes a la madrugada fue encontrada, quemada, en un descampado de Aviador Valenti, en proximidades de villa La Tela, al oeste de la ciudad de Córdoba.

Se trata de un sector en el que hace tiempo operan los desarmaderos clandestinos de automotores.

Los delincuentes primero desguazaron la Ranger, le quitaron diversos objetos de valor, y luego la prendieron fuego. "Se deben haber dado cuenta que estaba asignada a la Policía o alguien les avisó. Por eso la quemaron rápido", amplió un experimentado investigador judicial.

Por ahora, no hay sospechosos detenidos.

A todo esto, la subcomisaria ya fue puesta en situación pasiva, según lo ordenó el nuevo Tribunal de Conducta Policial.

