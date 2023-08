Sigue el caos por paro sorpresivo de maleteros en Ezeiza, Aeroparque y Córdoba

Continúa el paro sorpresivo de maleteros en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y Córdoba por lo que se debieron cancelar 40 vuelos y más de 10 mil pasajeros se vieron afectados.

En Córdoba las demoras son de más de 12 horas.

"Me cancelan el vuelo y me hacen pagar para poder viajar de acá a dos días. Es de la gente de Intercargo si bien tienen conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, no acataron y el vuelo fue cancelado. Hay mucha indignación y no hay reprogramación", dijo a Cadena 3 un pasajero.

Demoras en Aeropuerto Córdoba

La medida de fuerza de los trabajadores de las compañías JetSmart y Latam comenzó el lunes por la tarde y en las primeras horas del martes sigue afectada la logística operativa.

En JetSmart informaron en un comunicado que "se debió cancelar 10 vuelos domésticos programados para este martes 15 de agosto debido a las complicaciones generadas por las medidas de fuerza injustificadas que los empleados de la empresa estatal Intercargo, agremiados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), iniciaron sin previo aviso en la tarde de este lunes 14 de agosto y que se extienden hasta las primeras horas de hoy”.

Allí remarcaron que el paro está sujeto al reclamo “de los empleados de Intercargo, representados por APA -Asociación del Personal Aeronáutico-, hacia la empresa de servicios aeroportuarios Swissport por cuestiones de encuadramiento sindical”.

“Pedimos a APA que desista en su postura extrema y a las autoridades de Intercargo que garanticen la prestación de su servicio. JetSMART da trabajo de calidad, cumple con sus compromisos y la única manera de salir adelante es trabajando todos juntos”, solicitaron.

Latam también se expresó sobre la medida y sostuvo: “Se registran demoras en la entrega de equipajes y cancelaciones en vuelos desde Aeroparque, Ezeiza, Mendoza y Córdoba”.

“Debido a esta situación, la compañía se vio obligada a cancelar 15 vuelos afectando a un total de más de 4.600 pasajeros entre arribos y partidas”, explicaron.

Por el conflicto gremial miles de pasajeros debieron dormir en los aeropuertos a la espera de saber si levantaban el paro o no.

Ante la negativa respuesta por parte de las aerolíneas low cost sobre qué pasará, los usuarios se mostraron furiosos en diversas oportunidades.

“Estamos en una nebulosa en que no sabemos nada. Reprogramaron para hoy a las 9 y vemos que no va a salir”, dijo a Cadena 3 un pasajero varado junto a su familia en Aeroparque.

El de hoy es el cuarto conflicto que involucra a Intercargo en tres meses, ya que desde APA pretenden que el personal de la empresa de rampas Swissport Argentina quede encuadrada dentro de su gremio. Swissport se encarga de prestar los servicios de mostrador para JetSmart y LATAM.

