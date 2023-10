Casi lo matan de un balazo cuando intentó ayudar a un vecino que era asaltado

Un vecino de barrio Panamericano, de la ciudad de Córdoba, salvó su vida de manera providencial al ser baleado cuando intentó impedir que un delincuente le robara a otra persona.

El caso, que fue revelado este lunes por Cadena 3, ya que no fue informado de manera oficial por la Policía, ocurrió el sábado último minutos después de las 21.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Fabián Nieto, uno de los protagonistas de este nuevo capítulo de inseguridad relató lo ocurrido en primera persona: "Salgo de mi casa, cerca de las nueve de la noche, y me voy a un quiosco que está a unos 20 metros, en la esquina de 28 de Julio y Unquillo. Cuando estaba volviendo a mi casa, me pongo a conversar con un vecino. Fue entonces que apareció un delincuente en moto, con el casco puesto. Me apunta a la cabeza y me dice que me quede quieto, que si no me pega un tiro en la cabeza".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Mi vecino ve todo, cuando el ladrón me agarra del cuello y me sigue apuntando. Me estaba sacando todo, la billetera, la documentación, el reloj... Entonces, mi vecino intenta ayudarme y ahí el delincuente dispara tres veces. Tiró directamente a matar. Y uno de los balazos le dio en el hombro izquierdo a mi vecino. Tuvo la suerte de que no le pegó en el corazón, sino que le rozó el hombro izquierdo. Es impresionante la cantidad de robos que hay acá en barrio Panamericano, cuando salimos no podemos llevar nada, solo la plata de lo que vamos a comprar", agregó.

Minutos antes, el vecino herido había estado en ese mismo lugar con su pequeña beba en brazos. Pese a que esa esquina está a sólo 300 metros de la base del Comando de Acción Preventiva (CAP) 9, los vecinos de Panamericano aseguran que viven rodeados por el delito.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/