Los cambios de hábitos diarios culpa de la inseguridad

Juan Federico

Quienes gobiernan buscan laberintos para intentar explicar la realidad. Que se trata de una sensación. Que la proliferación de videos mostrando una y otra vez el mismo robo no ayuda. Que la situación macroesconómica tiene la culpa. Que...

Se llama inseguridad y comienza con la i maldita que define las dos grandes preocupaciones que tienen los argentinos, junto a la inflación.

Córdoba, como las grandes urbes del país, sufre esta realidad: un aumento constante de los episodios delictivos. Un drama cotidiano al que también ya se asoman aquellas ciudades más pequeñas.

Casi como una tragedia, en los diferentes rincones del país se repite la frase que indica que en estos tiempos de crisis sin fondo la gran industria nacional es la fábrica de delincuentes.

Las noticias que conmueven, con verdaderos dramas, suelen acaparar la agenda cuando se habla de inseguridad. El próximo domingo, en el último debate presidencial, los cinco candidatos apelarán a todo tipo de argumentos para intentar convencer de que tienen alguna receta útil.

Pero detrás de estos casos resonantes y de tantas palabras, asoma otro fenómeno vinculado de manera directa a la inseguridad, pero acaso más imperceptible, a fuerza de una naturalización que no tiene nada de natural.

¿Cómo hemos ido modificando nuestros hábitos de todos los días culpa de la inseguridad?

"Amor, ya entré", suele ser el mensaje que más se repite cada anochecer entre los whatsapp de los argentinos. Tener la certeza de que un ser querido logró ingresar a su casa, sano y a salvo.

Son muchos los que dejaron de salir de noche para evitar una "entradera" nocturna.

O que dejan el auto estacionado en el garaje para salir a buscar un taxi.

Ni hablar de la odisea que significa caminar un puñado de cuadras para ir a esperar el colectivo: dinero y teléfono entre la ropa interior, y, si es posible, siempre con algún acompañante.

Son cada vez más, también, los que ya no sacan su teléfono celular cuando caminan por la vía pública. O que directamente no lo llevan a un boliche. Y nada de dejarlo arriba de la mesa si están en un bar tomando un café.

Otra estrategia que se repite es llevar en los bolsillos otro teléfono "muleto" para entregarles casi de inmediato a los motochoros.

Están aquellos que llevan el dinero separado de los documentos, para no perder todo en manos de los delincuentes.

El consejo de no atender números desconocidos es otra pauta que se fijó como un mantra en diferentes hogares. Junto a no hablar con extraños, no responder llamadas sin agendar, evitar links y jamás repetir por teléfono algún código que nos llegue al celular.

Hay decisiones más integrales, como mudarse a un barrio con seguridad privada o, directamente, irse a vivir a una ciudad más pequeña y menos insegura.

Pero aquellos que no pueden y observan cómo el delito se reproduce a su alrededor también ya acuden a otras medidas, que pueden sonar extremas, pero que aplican con una rutina que no deja de asombrar.

Como es el caso de Marcos, un vecino de la zona sur de la ciudad de Córdoba. Que cada noche, cuando vuelve de trabajar, sube su auto al jardín de adelante de la casa, para que quede pegado a la ventana. "Si alguien lo quiere abrir o llevar, estamos más cerca para poder escuchar", cuenta.

La empresa no ha sido simple: antes, debió destruir la pequeña verja que tenía. Pero la prevención no termina aquí: luego de estacionar el auto, Marcos empuña el gato hidráulico y le saca tres tuercas a cada rueda. Y también le quita la batería. "Si se lo quieren llevar, se les va a caer a los pocos metros", asegura.

Al otro día, bien temprano, antes de ir a trabajar, debe reponer todo. Así, cada noche y cada madrugada.