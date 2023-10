Dos peatones salvaron a un taxista que era asaltado en Córdoba

Otro hecho de inseguridad tuvo lugar este viernes en la ciudad de Córdoba cuando un taxista fue agredido por un pasajero con un destornillador en barrio Pueyrredón Anexo.

El hecho no pasó a mayores gracias al accionar de dos peatones que se encontraban cerca y al observar el altercado lograron abrir la puerta del taxi.

"Cuando me pone el destornillador en el cuello yo le digo que no me matara. Ahí freno y me ven dos muchachos, abrieron la puerta y entre los tres lo agarramos", contó a Cadena 3 Walter, el taxista agredido.

Por fortuna, el conductor no tiene lesiones de gravedad y está fuera de peligro.

Informe de Gonzalo Carrasquera.