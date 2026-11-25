El Ejército de Estados Unidos detonó este miércoles alrededor de cinco toneladas de materiales explosivos tóxicos en el estado de Iowa, pese a las protestas de los vecinos por los posibles riesgos para la salud y el ambiente.

El operativo se llevó a cabo en la planta de municiones del Ejército ubicada en Middletown e incluyó la totalidad de las reservas nacionales de azida de plomo, un compuesto utilizado en la fabricación de bombas.

Las autoridades militares advirtieron que los materiales se encontraban degradados y eran demasiado inestables para ser transportados. Además, alertaron sobre el riesgo de una explosión incontrolada ante el descenso de las temperaturas.

Un tribunal autorizó finalmente la detonación, según informaron las agencias Xinhua y Associated Press y la cadena CNN.

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My drone video of the #Iowa detonation moments ago. #detonation #army https://t.co/CNnbJ8sgwo — James Wilson (@nmjameswilson) November 25, 2026

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Los responsables del operativo estimaron que el viento desplazaría la nube tóxica hacia el suroeste, en dirección al estado de Misuri, alejándola de la ciudad de Burlington y del río Misisipi.

Sin embargo, cientos de viviendas y establecimientos rurales podrían quedar expuestos al polvo con alto contenido de plomo, un metal especialmente peligroso para los niños y las mujeres embarazadas.

Ante esta situación, las autoridades instaron a evacuar a los residentes ubicados en un radio de ocho kilómetros alrededor de la planta.

Para reducir la dispersión del material tóxico, el Ejército instaló barreras de arena de dos pisos de altura alrededor de los búnkeres y utilizó geles y espumas balísticas destinados a absorber el polvo de plomo.

Antes de la detonación, las autoridades militares difundieron un video en el que explicaron las medidas adoptadas para mitigar el impacto del operativo.