Franco Colapinto reveló sus cábalas antes de correr en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto, uno de los pilotos principales de Alpine, contó cuáles son sus cábalas antes de una carrera en la Fórmula 1.

El pilarense, quien espera que llegue el Gran Premio de Canadá para volver a subirse a al monoplaza de la escudería francesa e ir por sus primeros puntos del campeonato, contó a las redes sociales de la máxima competencia del automovilismo cuáles son las creencias que le “dan suerte” al momento de competir.

“Tengo muchas de ésas. Vos sabés. Muchos de mis colegas sudamericanos tenemos muchas cosas que hacemos y con muchas cosas creo que me quedo corto. Por ejemplo, siempre me pongo primero las cosas de la derecha. Primero, el zapato derecho, el guante derecho, incluso la pierna derecha del traje”, explicó el argentino.

Además, añadió que esas no eran sus únicas cábalas: “También entro de un salto por el lado derecho del auto. Me toco el cinturón antes de subirme al auto. Son cosas que nos dan un poco de consistencia y una rutina. Un poco de tranquilidad cuando manejamos y tratamos de no hacerlas mal antes de una carrera”.

Por otro lado, cuando fue consultado sobre si alguna vez se había equivocado a la hora de realizar sus cábalas, Colapinto, entre risas, respondió: “No, todavía no”.

El pilarense volverá a las pistas el fin de semana del 15 de junio en el marco del Gran Premio de Canadá, donde irá en busca de cambiar la página y dejar atrás su flojo rendimiento e intentar sumar sus primeros puntos para Alpine.