Floyd Mayweather: el día que perdió la inocencia para ser el mejor de todos

Por Martín Bonansea

Floyd Joy Sinclair Mayweather tenía 4 años, estaba escondido detrás de un mueble. Las balas rebotaban en todas las paredes de esa pequeña habitación en ese viejo y dañado edificio de Michigan. Una disputa por drogas se daba en esos pocos metros y uno de los buscados era el padre del pequeño Floyd, Floyd Mayweather Sr., quien también fue boxeador, pero en ese momento era un traficante más de un barrio marginal de Estados Unidos.

El niño estaba desorientado, aturdido entre los disparos y gritos de su familia. Se sentía acorralado y buscaba alguien que lo ayudara. Su inocencia no le permitía entender porqué querían matar a su familia.

Vio a su padre en un rincón, acudió a sus brazos para que lo cuide de esa masacre, pero el señor Mayweather puso al niño delante de su pecho y lo usó como un escudo humano mientras también disparaba.

Ese fue el día, el momento, en que Floyd Mayweather hijo, para muchos el mejor de todos los tiempos, entendió que estaba solo, que nunca nadie lo cuidaría y que si quería sobrevivir en el mundo tenía que pelear. Ese día perdió la inocencia; en esos minutos se comenzó a forjar uno de los mejores peleadores de la historia.

El 27 de agosto se cumplen ocho años del retiro de la actividad profesional de Floyd Mayweather. Después de ganarle a todos los rivales posibles en su categoría, lo hizo frente a otra leyenda, pero de la UFC: Conor McGregor, quien era el rey de las artes marciales mixtas, un deporte que puede parecer similar, pero en realidad es muy distinto.

Floyd en su arena lo ganó con autoridad, con un nocaut técnico en el décimo asalto y se despidió de manera oficial del boxeo. Lo hizo en el año 2017, de manera invicta con 50 victorias -27 por nocaut- y ninguna derrota. Ganó 15 campeonatos mundiales en cinco divisiones distintas, dejando en claro que nadie fue mejor que él en el mismo cuadrilátero.

Mayweather escribió en el ring un libro de historia del boxeo, sus encuentros con Arturo Gatti, Óscar De la Hoya, Juan Manuel Márquez, Miguel Cotto, Saúl “Canelo” Álvarez, Manny Pacquiao y el argentino Marcos “Chino” Maidana lo hicieron un peleador inolvidable para todos los aficionados al deporte de los puños.

La cuna del campeón

“Money”, como lo conoce el mundo del box, creció en una familia de boxeadores. Su padre fue un gran púgil y quien, para muchos, se convirtió a posterior en uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Solo participó en la formación de su hijo durante los primeros años, estuvo preso una gran cantidad de tiempo por venta de drogas y la relación con él tuvo décadas de distanciamientos y rencores.

Fue Roger Mayweather, también boxeador y tío de “Money”, quien lo entrenó como profesional y con quien obtuvo la mayoría de sus logros.

En un momento donde el enojo y la distancia entre padre e hijo estaban a flor de piel, Floyd Mayweather Sr. se convirtió en el entrenador de Oscar De la Hoya: desde el 2000 hasta el 2006. El mexicano era el máximo exponente de la época, rey y figura de Las Vegas. El único que le podía quitar la corona y el respeto a “Golden Boy” era Floyd Junior, pero estaba entrenado por su tío.

Floyd Mayweather Senior, el padre de "Money" y uno de los entrenadores más reconocidos del boxeo.

La familia o la gloria

La pelea del año se esperaba el 5 de mayo de 2007, todos querían ver el duelo entre el campeón de todos, el “Golden Boy” mexicano, y una de las mayores promesas del boxeo de Estados Unidos, Floyd Mayweather Junior.

Las especulaciones aumentaban, todos se preguntaban si era el padre capaz de buscar una estrategia para destruir a su hijo. Si podía ser tan grande el enojo que querría frenar la promisoria carrera de Floyd entrenando al único hombre que podría vencerlo. Cuál es el límite en un cuadrilátero, donde los rincones tienen a la gloria y el amor paternal enfrentados.

Floyd Mayweather padre le pidió a Oscar De la Hoya el doble de paga para estar en esa pelea, una fortuna que ningún entrenador cobraría jamás. De la Hoya siempre supuso que era una excusa encubierta de un padre que no quería enfrentar a un hijo. Para muchos era simple codicia despojada de todo sentimiento.

La pelea finalmente fue una guerra. Aunque De la Hoya contrató a un gran entrenador, Ben Roach, perdió frente a la joven promesa, Floyd Mayweather Junior, quien se quedó con la victoria y el mundo giró para mirarlo definitivamente.

Años después, cerca de su retiro, “Money” convocó a su padre para que estuviera en un su rincón. Decía que quería que le ayudara a mejorar su defensa.

Tal vez ese pequeño Floyd, convertido en un guerrero, todavía buscaba que su padre lo ayudara a protegerse. Nunca lo hizo y nunca le dijo cómo, pero Floyd aprendió solo. Floyd “Money” Mayweather aprendió tan bien a defenderse, que logró retirarse invicto, tener el respeto de todos y hasta se dio el “gran lujo” de perdonar y cuidar a su padre, demostrando quién es el verdadero campeón.

Informe de Martín Bonansea.