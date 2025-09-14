En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Crawford venció a Canelo y se consagró campeón indiscutido en tres divisiones

Terence Crawford venció por decisión unánime al mexicano en Las Vegas y le arrebató los cuatro títulos supermedianos. El estadounidense hizo historia.

14/09/2025 | 09:53Redacción Cadena 3

FOTO: Terence Crawford (NA)

En una noche histórica para el boxeo, el estadounidense Terence Crawford dio una cátedra de boxeo, derrotó por decisión unánime al mexicano Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas y le arrebató sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano. Con este triunfo, Crawford se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas.

Ante la decepción de los más de 70.000 aficionados, en su mayoría mexicanos, que colmaron el Allegiant Stadium, los jueces vieron ganador al estadounidense con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un recital de boxeo que silenció Las Vegas

Crawford, de 37 años, subió dos categorías para desafiar al rey absoluto de las 168 libras y, lejos de sentir la diferencia de peso, dominó la pelea de principio a fin. Su velocidad y agilidad frustraron a un Canelo que nunca pudo ajustarse al plan de pelea y lució lento y superado.

"Yo sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí, sólo necesitaba la oportunidad", declaró entre lágrimas el nuevo campeón tras el combate. Por su parte, Canelo reconoció la superioridad de su rival y no descartó una revancha: "Una derrota no me define. Lo intenté con todas mis fuerzas pero él se merece todo el mérito".

El combate, que contó con la presencia de celebridades como Mike Tyson, Charlie Sheen y Sofía Vergara, significó la tercera derrota en la carrera de Canelo Álvarez, quien no perdía desde su incursión en el peso mediopesado contra Dmitry Bivol en 2022.

Lectura rápida

¿Quién ganó el combate?
Terence Crawford venció a Canelo Álvarez por decisión unánime.

¿Dónde se realizó la pelea?
La pelea se llevó a cabo en Las Vegas en el Allegiant Stadium.

¿Qué significa este triunfo para Crawford?
Crawford se convirtió en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas.

¿Cuál fue la reacción de Canelo tras la derrota?
Canelo reconoció la superioridad de Crawford y no descartó una revancha.

¿Cuántos espectadores asistieron al evento?
Más de 70.000 aficionados estuvieron presentes, en su mayoría mexicanos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho