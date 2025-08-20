FOTO: La comunidad de la discapacidad marchó en Mendoza por la ley de emergencia

El colectivo de la discapacidad continúa con su reclamo en la provincia de Mendoza, sumándose a la movilización nacional en defensa de la ley de emergencia en discapacidad.

En la capital mendocina, el centro neurálgico fue la plaza San Martín, donde personas con discapacidad, familiares y prestadores se congregaron para unirse a la marcha que cada miércoles realizan los jubilados. En este caso, visibilizaron el deterioro en el acceso a pensiones y asistencias de salud.

/Inicio Código Embebido/

Política y Economía Puja por los recursos. Revés para el Gobierno: Diputados rechazó el veto de emergencia en discapacidad Con 172 votos afirmativos y 73 en contra, el Congreso revirtió el veto de Milei. Ahora se debate el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.

/Fin Código Embebido/

La protesta no se limitó allí a la plaza, porque otro numeroso grupo se concentró también frente a la Casa de Gobierno, reclamando por el desactualizado valor que perciben los prestadores de servicios.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad, los organizadores expresaron que se habían concentrado para exigirle a los legisladores nacionales que rechacen el veto presidencial y defiendan la ley de emergencia de discapacidad.

Además, esta misma protesta se dio en San Rafael, a tres horas de la capital mendocina, donde también hubo movilización. Organizaron una importante protesta que reunió aproximadamente unas 400 personas marchando por las calles del centro sanrafaelino.

La movilización cortó parcialmente el kilómetro cero y se desplazó por la avenida Irigoyen con carteles y banderas, evidenciando el malestar de la gente por las políticas que afectan sus derechos.

Informe de Laura Carbonari