En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La comunidad de la discapacidad marchó en Mendoza por la ley de emergencia

El colectivo de la discapacidad se moviliza en Mendoza, sumándose a la protesta nacional. Exigen el rechazo al veto presidencial y la defensa de la ley de emergencia en discapacidad, visibilizando sus derechos. 

20/08/2025 | 15:10Redacción Cadena 3

FOTO: La comunidad de la discapacidad marchó en Mendoza por la ley de emergencia

  1.

    Audio. La comunidad de la discapacidad marcha en Mendoza por la ley de emergencia

    Viva la Radio

    Episodios

El colectivo de la discapacidad continúa con su reclamo en la provincia de Mendoza, sumándose a la movilización nacional en defensa de la ley de emergencia en discapacidad.

En la capital mendocina, el centro neurálgico fue la plaza San Martín, donde personas con discapacidad, familiares y prestadores se congregaron para unirse a la marcha que cada miércoles realizan los jubilados. En este caso, visibilizaron el deterioro en el acceso a pensiones y asistencias de salud

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La protesta no se limitó allí a la plaza, porque otro numeroso grupo se concentró también frente a la Casa de Gobierno, reclamando por el desactualizado valor que perciben los prestadores de servicios.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad, los organizadores expresaron que se habían concentrado para exigirle a los legisladores nacionales que rechacen el veto presidencial y defiendan la ley de emergencia de discapacidad.

Además, esta misma protesta se dio en San Rafael, a tres horas de la capital mendocina, donde también hubo movilización. Organizaron una importante protesta que reunió aproximadamente unas 400 personas marchando por las calles del centro sanrafaelino.

La movilización cortó parcialmente el kilómetro cero y se desplazó por la avenida Irigoyen con carteles y banderas, evidenciando el malestar de la gente por las políticas que afectan sus derechos.

Informe de Laura Carbonari

Lectura rápida

¿Qué reclama el colectivo de la discapacidad en Mendoza? Exigen la defensa de la ley de emergencia en discapacidad y mejoras en el acceso a pensiones y salud.

¿Quiénes se unieron a la movilización? Personas con discapacidad, familiares, prestadores y jubilados.

¿Cuándo se realiza la protesta? Cada miércoles, junto a la marcha de los jubilados.

¿Dónde tuvo lugar la movilización? En la plaza San Martín y frente a la Casa de Gobierno en Mendoza, y también en San Rafael.

¿Por qué protestan los organizadores? Para exigir a los legisladores que rechacen el veto presidencial y defiendan la ley de emergencia de discapacidad.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho