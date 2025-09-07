El director de Lechera destaca mejoras en el sector lácteo tras eliminación de retenciones
07/09/2025 | 10:05Redacción Cadena 3
FOTO: se recupera la venta de lácteos en supermercados
El director de Lechera, Sebastián Alconá, se convirtió en la única autoridad presente en Villa María durante la Meca. En su discurso, señaló que se prevé un crecimiento en el sector lácteo para este año.
Alconá destacó que la eliminación total de las retenciones fue crucial para mejorar la competitividad del sector. “Recordar que nosotros eliminamos las retenciones en el sector lácteo, fue uno de los primeros sectores que fue beneficiado con la eliminación”, afirmó.
El director indicó que esta medida permitió activar el comercio exterior, posicionando al país en un lugar competitivo a nivel mundial. En este contexto, se enfocaron además en ofrecer líneas de financiamiento para impulsar aún más el desarrollo del sector.
Fernando Razo, de Cadena 3, reportó desde Villa María.