Marcos Rojo y Nacho Fernández calentaron la previa del Superclásico

A dos días de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, Nacho Fernández y Marcos Rojo se presentaron en la conferencia de prensa que organiza la Liga Profesional, y ambos coincidieron en que “es muy lindo jugar” este partido.

También estuvieron presentes Juan Román Riquelme (presidente de Boca), Ignacio Villarroel (vice de River), Claudio "Chiqui" Tapia y Agustín Calleri (presidente de la Agencia Córdoba Deportes).

El mediocampista “millonario”, hombre experimentado, de 34 años, afirmó que "es muy lindo jugar un clásico, para mí es de los mejores del mundo. Tenemos que estar orgullosos de eso. En los últimos partidos fuimos encontrando el funcionamiento, ojalá sea así y consigamos un buen resultado".

"Es un partido muy importante para nosotros, para la gente boca. Es un partido muy lindo que me encanta jugar y tenemos que demostrar lo que sabemos hacer, que estamos en un buen camino", comentó Rojo en la conferencia mixta junto con el futbolista de River Ignacio Fernández.

"Este partido nos puede marcar a futuro en el certamen", resaltó el defensor.

Al ser consultados ambos por el primer clásico que se les vino a la mente, Nacho eligió: "El del gol de Lanzini y Funes Mori en la Bombonera, creo que empezó a marcar el camino en la historia de los clásicos”; mientras que Rojo respondió: “Me acuerdo el penal de Román, que se lo atajan y después lo mete. Me quedó muy grabado ese partido".

Será el primer clásico que se juegue con las dos hinchadas desde la final de la Copa Libertadores en Madrid 2018. Al respecto, el volante de River analizó: "Volver a jugar con las dos hinchadas es muy lindo, ojalá sea en paz, nos merecemos eso. Los últimos clásicos, de local, siempre se siente la gente. Tenemos 85 mil personas que nos alientan y es un plus, ahora es mitad para cada uno".

De terminar empatados en el tiempo reglamentario, el partido se definirá desde el punto penal y, sobre esta posibilidad, Nacho sostuvo: "No lo tenemos en mente, pero sabemos que se puede dar. Vamos a ir a buscarlo para ganar en los 90 minutos, y si después vienen los penales también confiamos, tenemos un arquero campeón del mundo".

Por otra parte, Rojo explicó la magnitud que genera este encuentro: "Es especial. Ayer salí de casa y cada persona que te cruzás te dice que hay que ganar. Ya nos tocó jugar esta clase de partidos y hay que afrontarlo como tal". "Es el clásico más importante que me ha tocado jugar a los más importante de mi carrera. He jugado Argentina - Brasil y el de Manchester, pero este no tiene comparación", destacó.

"Nos encuentra en un muy buen momento. Cada vez nos sentimos mejor como grupo y como equipo. Espero que las cosas nos salgan bien, estamos trabajando para eso. Ganar estos partidos te puede marcar el camino, nos puede hacer muy bien", agregó el defensor.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, le pidió a la gente que disfrute: "Más allá de que se trata del clásico más importante, se trata de un partido de fútbol, es deporte y no más que eso. Lo único que pretendemos es que la gente disfrute y mucho".

Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, aseguró: "Para nosotros es un orgullo poder disfrutar de este partido con ambas hinchadas. Todos sabemos que es un partido extremadamente especial, y repetimos el mensaje que todos mencionamos: rivales, no enemigos".

Por su parte, "Chiqui" Tapia se mostró muy contento por este partido: "El Superclásico es el evento más apasionante de toda Sudamérica y para nosotros, como argentinos, pensamos que del mundo".

"Después de 7 años vamos a tener en nuestro fútbol un clásico con las 2 parcialidades, más de 1420 periodistas acreditados y 420 periodistas extranjeros. Se va a televisar en directo por 79 países. Son números que marcan la importancia que tiene para nosotros”, agregó Tapia.

El presidente de AFA también elogió a Córdoba: "Es sede de nuestro fútbol doméstico y tiene la logística. Es una provincia hermosa. Tiene todo para albergar este evento tan importante".

El encuentro se disputará este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 15.30 y en caso de igualar en tiempo regular, el ganador se definirá una serie de penales.