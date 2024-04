Los penales, la especialidad de "Chiquito" pero no la de Armani

Gabriel Rodríguez

El sistema de definición de los cuartos de final de la Copa de la Liga, indica que si hay igualdad en los 90 minutos, el partido irá a la tanda de penales, situación que se repite en semifinales pero que cambia en la final en donde se suma el alargue antes de una eventual tanda desde los doce pasos.

Si River y Boca no se sacan ventajas en el tiempo regular, la siguiente instancia pareciera que le cae mejor al Xeneize que al Millonario por el hecho de que los arqueros tienen una distancia sideral en efectividad durante los penales a favor de Sergio Romero y en detrimento de Franco Armani.

Es decir no hay un claro favorito en la previa pero sí lo hay en los penales, lo que no significa que es el que vaya a ganar.

En lo que va de 2024, River tuvo dos penales en contra, uno convertido por Damián Puebla de Instituto a Armani y otro atajado por el mismo Armani a Leonel Barrios de Central Norte de Salta por la presente edición de la Copa Argentina.

En el caso de Boca, tuvo un penal en contra y que Leandro Brey no le pudo atajar a Adam Bareiro de San Lorenzo.

Los números de Armani

Es sabido que la capacidad para atajar penales no está entre las cualidades de Armani, ya que no es especialista en ese rubro. En agosto de 2023, durante los octavos de final de la pasada Libertadores, River tuvo la última definición por penales y fue derrotado por Inter de Porto Alegre 9 a 8. Los brasileños le patearon 10 veces y Armani no tapó ninguno. De hecho sólo contuvo 4 de los 29 que le patearon en su carrera.

Tras esa eliminación se acentuó el capítulo negativo de River en las definiciones al ganar solo 19 series de las 47 disputadas hasta aquí.

El nacido en Casilda, estuvo en cinco definiciones por penales con River, en las que el Millonario sólo ganó una vez, contra Cruzeiro en la Libertadores 2019 y en donde atajó dos. Después fueron todas derrotas: Gimnasia, Al Ain, Boca e Inter. En ese interín, en 29 disparos en definición por penales, le marcaron 25 goles.

En la Banda, donde está desde 2017, atajó 9, mientras que le convirtieron 48 con otro desviado, es decir apenas un 15,7% de efectividad, muy inferior a los especialistas que suelen superar el 30% y algunos rozan el 50%.

En comparativa con otros arqueros del club especialistas en penales: Amadeo Carrizo de 78 ejecuciones tapó 20 (25,6 %), “Perico” Pérez de 59 paró 15 (25,4 %) y Fillol de 66 contuvo 14 (21,2 %).

A lo largo de su carrera los números son contundentes: de 115 tiros desde los doce pasos, apenas pudo salvar en 27 ocasiones con un 23% de efectividad ya que los 12 restantes salieron desviados.

Curiosamente el “Pulpo”, arquero argentino con más títulos en la historia, atajó otros dos penales claves y uno fue más célebre que el otro. El primero en la Copa América 2019, cuando se quedó ante Paraguay con un disparo que pudo ser la eliminación de Argentina. Y el segundo sirvió para que Boca sea campeón de la Liga Profesional 2022.

Armani le contuvo el remate a Jonathan Galván, Racing desperdició la chance de quedar puntero en la última fecha y gracias a que la Academia no ganó, el Xeneize pudo festejar el título con un empate ante Independiente.

Los números de Romero

“Chiquito” Romero llegó a mediados de 2022 a Boca, aunque recién se estrenó en 2023, cirugía mediante y ya suma 61 encuentros, con 51 goles recibidos y 26 vallas invictas, y el título de la Supercopa Argentina 2022.

Pero lo más destacado de su etapa es la gran performance en los penales, clasificando al equipo hasta la final de la pasada edición de la Libertadores y siendo clave en los octavos de final ante Nacional de Uruguay; en cuartos de final contra Racing y en semifinales frente a Palmeiras.

Ya en la Selección, en donde fue campeón del mundo Sub-20 y Oro olímpico en Atenas 2008 y siendo con 96 partidos el arquero que más tiempo defendió los tres palos del equipo albiceleste, tuvo su noche destacada en la tanda contra Países Bajos en el Mundial de Brasil 2014, convirtiéndose en héroe tras la predicción de Mascherano.

Romero atajó 12 de los 26 penales que le ejecutaron desde que arribó al equipo de la ribera porteña con un 46% de eficacia y de hecho con las tres definiciones en la Libertadores 2023, ayudó a Boca a convertirse en el conjunto con más tandas de penales ganadas (10) en la historia de ese certamen.

Es más, sobre un total de 105 disparos en su carrera, atajó 27 (13 en tiempo regular y 14 en tandas). Le anotaron 72 goles (38 por definición en tanda y 34 en tiempo regular). Seis fueron desviados (5 en definición, uno en tiempo regular), y ganó 8 de 13 definiciones por penales, incluyendo las cinco que disputó con Boca.

Estas fueron todas en 2023: Nacional de Uruguay en Libertadores, Racing en Libertadores, Almagro en Copa Argentina, Palmeiras en Libertadores y Talleres en Copa Argentina.

Es más, desde la Copa Argentina 2021 ante River, el Xeneize se impuso en 9 de las últimas 11 definiciones por esa vía, siendo las excepciones las caídas ante Corinthians en Libertadores 2022 y contra Patronato en Copa Argentina 2022.

Mano a mano en el clásico. Armani disputó 16 partidos, con 7 victorias y 7 vallas invictas; en tanto que Romero fue parte de 3, recibiendo 4 goles y quedándose con un empate y dos derrotas pero “Chiquito” saca un plus en los penales, atajando 27 de 72 con un promedio mayor al de Armani, 27 de 115.

Cinco definiciones por esa vía

En la historia de los superclásicos, solamente cinco se definieron por esa vía y, acorde a los antecedentes históricos, Boca lleva ventaja ya que ganó 4 y perdió una que aquí detallamos:

Supercopa 1994: Terminaron 1-1 y Navarro Montoya atajó el disparo decisivo de Berti, para que luego Gamboa sentenciara en el quinto.

Libertadores 2004: Fue una de las semifinales, en Núñez, que incluyó patadas, choques, piñas, rasguños y la “gallinita” de Tevez, quien vio la tarjeta roja. El Pato Abbondanzieri tapó la ejecución de Maximiliano López y el Xeneize clasificó a la final.

Copa de la Liga 2021: Estuvo marcado por los 15 casos positivos de coronavirus en River y Boca le ganó 4-2 en los penales, luego de empatar 1-1 por los goles de Tevez y Alvarez.

Copa Argentina 2020/21: El 4 de agosto de 2021, el Xeneize lo eliminó con un 100% de efectividad al superarlo 4-1 en La Plata. Rojo, Ramírez, Pavón e Izquierdoz anotaron para los de Russo; mientras que Agustín Rossi le atajó a Alvarez y Brian Romero remató afuera.

Unica victoria de River 1988/89: Ocurrió en la Bombonera, durante aquel experimento de definición por penales si el partido terminaba en empate, sumando el ganador un punto extra. Angel Comizzo atajó tres disparos y fue lo más recordado de ese 0-0.