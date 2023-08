La foto de Sebastián Villa que hizo estallar de furia a los hinchas de Boca

El paso de Sebastián Villa en Boca derivó en un fuerte conflicto. Luego de que el delantero colombiano alcanzara un acuerdo con el Kasimpasa turco, el futbolista subió una foto en sus redes sociales con su ex compañero Óscar Romero que hizo estallar de furia a los hinchas de Boca.

“Muchas Bendiciones mi panita, me alegro verte. Gracias por la cena, amigo”, expresó Villa en una foto con el jugador paraguayo, quien rescindió su contrato con Boca y así liberó un cupo de extranjero.

El enojo de los simpatizantes de Boca se dio a raíz de la ubicación en la que se encontraban ambos, en Turquía, donde Villa continuará su carrera deportiva. Por ello, muchos comentaron en su posteo de Instagram con mensajes ofensivos.

Villa tiene vínculo vigente con Boca hasta diciembre de 2024 y firmó como libre, lo que hará que los dirigentes demanden tanto al jugador como al club extranjero.

Los abogados del delantero habían enviado en el cierre de julio una carta documento a Boca informando que Villa se consideraba en libertad de acción porque no fue respetado su derecho a trabajar al no ser convocado para partidos oficiales y, desde entonces, no se volvió a presentar a las prácticas.