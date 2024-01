El exBelgrano Cristian Lema, cerca de convertirse en refuerzo de Boca

El defensor central de Lanús Cristian Lema está cerca de convertirse en el primer refuerzo del Boca de Diego Martínez y llegaría con el pase en su poder tras decidir no continuar en el "Granate" por cuestiones personales.

A pocos días de la confirmación de Diego Martínez como nuevo entrenador de Boca, el ex director técnico de Huracán está cerca de tener a su primera incorporación para la temporada 2024, donde competirá en la Copa de la Liga, en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana.

Cristian Lema, el defensor central chubutense de 33 años ex Belgrano, está cerca de abrir el mercado de pases del "Xeneize" con su llegada al club. Tras decidir no continuar en el "Granate" y no presentarse al inicio de la pretemporada, la dirigencia de Boca se movió rápido y avanzó por el jugador, que llegaría en condición de libre.

Entre club y futbolista se habría acordado un contrato hasta diciembre de 2025, con la posibilidad de que su estadía se pueda extender por un año más si las partes están de acuerdo. La llegada de Cristian Lema reforzaría una posición que abandonó Facundo Roncaglia al dejar la institución y con la posibilidad de que el paraguayo Bruno Valdez emigre a Libertad de aquel país.

Con la negociación avanzada entre las dos partes, sólo falta que el futbolista ejecute la cláusula de salida de Lanús -donde tenía un año más de contrato- para quedar con libertad de acción y, así, convertirse en jugador azul y oro.