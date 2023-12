El resumen de un histórico 2023 de Talleres, Belgrano e Instituto en Primera

El 2023 baja su persiana y entra en acción el ya clásico tiempo de balances. Y el fútbol cordobés no queda exento. En un año con muchos vaivenes y emociones dispares, Talleres, Belgrano e Instituto pudieron cumplir con los objetivos que se plantearon. Y, en algunos casos, los superaron. Y eso no es poca cosa.

Talleres tuvo un gran 2023, aunque el amplio crecimiento de los últimos años hace que la vara esté cada vez más alta, por lo que el sabor a “poco” se hace presente en hinchas, jugadores y dirigentes del club.

Javier Gandolfi comenzó el año con un claro objetivo: devolver a Talleres al plano internacional.

Con varias rachas de victorias al hilo, Talleres se afianzó como protagonista del torneo, consiguiendo victorias importantes en el camino, como aquella tarde en Alta Córdoba ante Instituto, donde hizo flaquear a Bovaglio con un contundente 3 a 0.

Uno de los grandes golpes de la “T” en el año fue en busca de una copa que le sigue siendo esquiva, pero que aquella noche tocó uno de los picos más altos del equipo como muestra de crecimiento concreto: el Talleres 1 - River 0 de Copa Argentina.

Después de una Copa de la Liga mala, pero asegurando el segundo puesto en la tabla general, Talleres cerró un año con el rearmado del cuerpo técnico, pensando en el 2024, ya con “Tino” Ribonetto como entrenador, donde buscará ser protagonista en la Liga, Copa Argentina y la Copa Libertadores.

Belgrano tuvo un 2023 mejor de lo que un optimista hubiera imaginado. Siendo un equipo recién ascendido, clasificó a la Copa Sudamericana 2024 y se metió en cuartos de final de la Copa de la Liga, peleando el pase a semifinales de igual a igual ante River.

El año comenzó en enero, hace muchos meses. Un equipo en formación, con la base del plantel que logró el ascenso de la Primera Nacional. De arranque, “el pirata” avisó que tenía grandes aspiraciones para el año. En su primer partido de local, dio un golpe de escena venciendo a River, con dos goles de Pablo Vegetti.

El “Pirata” hizo de Alberdi una verdadera fortaleza. Disputó 18 partidos en el año, donde ganó 8, empató 6 y perdió solo 4. Los hinchas vivieron tardes y noches épicas y goles inolvidables (como el de Lucas Diarte a Huracán).

En julio sufrió bajas importantes. Pablo Vegetti y Bruno Zapelli abandonaron el barco y partieron rumbo a Brasil, en busca de nuevos horizontes. Su despedida dolió, pero la ausencia en cancha no se sintió gracias a los grandes rendimientos de Ulises Sánchez y el nuevo 9: Lucas Passerini. Ellos dos fueron los grandes protagonistas de otra noche mágica en Alberdi: el 4 a 3 ante Boca.

Pablo Vegetti aportó 13 goles. Lucas Passerini, 10. Ambos terminaron como los máximos goleadores de sus torneos. Además, Ulises Sánchez dio 11 asistencias en todo el año. Sus rendimientos, junto con las salvadas de Rébola, los quites de Longo y las pinceladas de Zapelli y “el Caco García”, hicieron que Belgrano se consolide. Y cómo olvidar las atajadas de Nahuel Losada.

Belgrano cerró un 2023 espectacular. Consolidado en primera, peleando por las copas y con Farré para rato. El viento sopla en popa para el barco pirata, rumbo a un 2024 que lo llevará a territorios internacionales.

Instituto, por su parte, volvió a aventurarse en la máxima categoría después de un largo tiempo.

Su año generó sensaciones mixtas: aunque a veces parecía que podía incluso soñar con algo grande, coqueteó más de una vez con la zona roja de la tabla, y no respiró de verdad hasta que la AFA anunció la quita de uno de los descensos.

No obstante, el club “albirrojo” tenía un objetivo, y lo logró: llegar a los cincuenta puntos para asegurar su permanencia. Ya habrá tiempo para buscar otras cosas y para competir por entrar a copas. “La Gloria es de primera”, cantaron los hinchas y el trabajo del club fue convertir ese deseo en realidad.

En el medio, hubo que dar un giro de 180 grados: decir adiós al entrenador que había logrado el histórico ascenso, Lucas Bovaglio, y llamar a un experto del fútbol argentino como Diego Dabove. Instituto pudo a veces no jugar “lindo”, pero con Dabove aprendió a ser más inteligente, más “pillo”: un club de primera división con todas las letras.

Por último, no se puede hablar del año de Instituto sin mencionarlo a él: Adrián Martínez, el hombre gol, el genio de las “maravillas” que cosechó gritos y se puso el equipo al hombro cuando éste no parecía encontrar las respuestas.

No sabemos aún qué pasará con un codiciado “Maravilla”. Por ahora solo queda esperar y aferrarse a la última posibilidad de que el delantero elija estar un año más. Y en caso de que no lo haga, “La Gloria” tendrá que buscar en otros horizontes; quizás, incluso, dentro de la propia Agustina. ¿Por qué no?; la reserva tuvo un año excepcional en su paso por primera. O, también, soñar con posibles resonantes regresos.

Instituto primero tenía que dar sus primeros pasos y aprender a caminar después de largos años sin hacerlo. Lo consiguió, y mira al futuro con ilusión. El 2024, sin duda, le aguarda grandes cosas.

Talleres, Belgrano e Instituto brindarán esta noche con más alegrías que tristezas en sus copas, y sabiendo que tienen muchos desafíos por delante. El 2023, un año con vaivenes, grandes alegrías, dolores latentes y objetivos cumplidos, se despide para ellos. Pero las mesas de fin de año vienen con sueños, muchos sueños que esperan poder materializarse en un 2024 donde Córdoba volverá a ser protagonista.

Textos de Nicolás Núñez, Federico Borello, Camila Osorio y Juan Schulthess / Narración de Juan Schulthess / Edición de audio de Camila Osorio