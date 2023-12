Urreta, presidente de Atenas: el contacto de Qatar, Talleres y el nuevo estadio

Ignacio García Iturriza

David Urreta transmite una energía movediza, inquieta, pero se toma el tiempo para explicar, en un mano a mano con Cadena 3, el esperanzador presente de Atenas de Córdoba, el club que preside desde el 28 de abril.

En su corto camino de ocho meses al frente de la institución más ganadora del básquet nacional le tocó hacerse cargo del descenso a la Liga Argentina, una herida que el club todavía trata de sanar, pero que mediante una transformación en la estructura dirigencial hoy el equipo se encuentra puntero en la Conferencia Norte.

“Fue un año muy duro para nuestra historia, yo no me canso de pedirle disculpas a los hinchas, a los socios de la situación que nos tocó vivir, pero lo terminamos bien, con un equipo muy cohesionado", reconoció.

Y agregó: "Hemos logrado a través de un director deportivo de la casa como Germán Baralle, identificado con Atenas, con un cuerpo técnico cordobés e identificado con el club, encontrar la cohesión, la humildad que debe tener un equipo grande cuando transita estos momentos y que los resultados acompañen, y en ese sentido estamos muy contentos porque Atenas está de pie, más de pie que nunca".

Equipo que gana, no se toca

Puntero con un récord de 11 triunfos y solo 3 derrotas, "El Griego" festeja un nuevo año con la ilusión latente de volver a la Liga Nacional.

"La idea es seguir con este plantel, seguir con esta forma de trabajar, sabiendo que ya vienen las instancias finales y en esta etapa del año ya no hay margen de error", sostuvo Urreta.

"En esta etapa del año no hay posibilidad de no marcar, de no ser profesional, de estar atento y de tratar de dar cada segundo lo mejor”, sumó.

Qatar y un posible convenio de reciprocidad

Entre las transformaciones que lleva adelante la comisión directiva encabezada por Urreta, llamó la atención la reunión que mantuvieron el pasado 8 de noviembre con el embajador de Qatar, S.E. Sr. Battal Al Dosari, en sus oficinas de Puerto Madero.

Allí estuvo también el vicepresidente Felipe Lábaque, el integrante de la comisión y titular del Anses Osvaldo Giordano y también la diputada nacional Soher El Sukaría.

“Agradezco a todos los que han participado de esa reunión, el Gobierno de Qatar ha decidido a lo largo de su política internacional acompañar al deporte en todas sus esferas y el básquet es un rubro que le despierta un sueño y nosotros entendemos que el club más ganador de la historia con este método de trabajo tiene mucho para aportar", explicó Urreta.

En ese sentido, reveló que "fuimos con toda humildad a mostrarle lo que queremos hacer, lo que fuimos y a donde queremos estar en los próximos tiempos y la verdad que la recepción ha sido excelente".

"Esperamos ya un llamado para seguir trabajando. Creo que Atenas es reconocido internacionalmente y que el embajador de Qatar nos haya escuchado y recibido y haya decidido tratar de gestionar algún tipo de convenio de reciprocidad nos marca también la grandeza de nuestro club", cerró.

