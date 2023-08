"Chicho" Serna, sobre la posible llegada de Valoyes a Boca: "Me gusta mucho"

Mauricio "Chicho" Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, afirmó que el delantero de Talleres Diego Valoyes "le gusta mucho", dejando la puerta abierta a una nueva negociación para incorporar a su compatriota.

En una entrevista con CNN Radio, minutos después de ganarle la serie a Nacional de Uruguay por penales y conseguir la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, "Chicho" fue consultado por la posibilidad de incorporar al delantero, y dijo: “Valoyes me gusta mucho, no porque sea colombiano pero me gusta mucho. Se siente cómodo y a gusto en el fútbol argentino y lo demuestra cada vez que juega”.

Luego agregó: “Desde presidencia, vicepresidencia y Consejo de Fútbol, mientras el libro de pases este abierto vamos a seguir buscando los mejores jugadores para que lleguen a nuestra institución".

De esta forma, deja entrever que Boca no se baja de la negociación por Valoyes. El delantero tiene promesa de salida, hecha por el presidente Andrés Fassi, para este mercado de pases. Pero todavía no se cerró con ningún club.

En el club de la rivera ya se sumaron Lucas Blondel, Lucas Janson, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi y Ezequiel Bullaude.