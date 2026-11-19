FOTO: Tomás Aranda durante el último entrenamiento de Boca previo al viaje a Colombia.

La delegación de Boca tuvo que cumplir con un control antidopaje realizado por la Conmebol después de pasar su primera noche en el hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla, Colombia.

Los representantes de la entidad organizadora del fútbol sudamericano llegaron a la concentración a las 8:00, sin previo aviso, y tomaron muestras de 23 de los 33 convocados.

El plantel del "Xeneize" arribó a suelo colombiano la noche anterior, con una amplia delegación en la que el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena decidió incluir a jugadores lesionados y relegados de su consideración, buscando mantener la cohesión del grupo.

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La noche del miércoles 18 de noviembre marcó la llegada del plantel de Primera de Boca a Barranquilla, donde fue recibido con el calor de la gente que se acercó a la puerta del hotel. Sin embargo, los jugadores no pudieron descansar de la manera habitual debido a la responsabilidad de la Conmebol.

A las 8 de la mañana de este jueves (hora colombiana), un grupo de representantes de la confederación comenzó a golpear las puertas de cada habitación, interrumpiendo el sueño de los jugadores con el objetivo de tomar muestras de orina para realizar un control antidoping.

Aunque esta práctica es habitual en los días previos a las finales internacionales, el plantel "Xeneize" fue tomado por sorpresa y se vio obligado a cambiar sus planes: los jugadores tenían la mañana libre para descansar, con un entrenamiento programado para las 17:30 en el estadio municipal Romelio Martínez.

Boca disputará su primera final internacional en tres años este sábado 21 de noviembre a las 19:30, cuando se enfrente a Atlético Mineiro de Brasil, buscando su primer título internacional desde 2008 y su primera Copa Sudamericana en 21 años.