El equipo de Boca Juniors ya partió desde Colombia en un vuelo chárter con destino a Buenos Aires, tras haber logrado la Copa Sudamericana con un triunfo 2-0 sobre Atlético Mineiro de Brasil y habiendo pasado la noche en Barranquilla.

Luego de dejar el hotel en Barranquilla, la delegación inició su regreso al país, donde se espera que aterrice en Ezeiza durante la noche de este domingo, luego de haber dormido en Colombia debido a la situación de salud del capitán Leandro Paredes.

El plan original del equipo campeón era regresar al hotel, almorzar y embarcar hacia Argentina en la madrugada, pero el desmayo que sufrió Paredes durante una entrevista en el campo de juego obligó a retrasar el viaje.

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Con la llegada nocturna al país, el domingo será un día de descanso sin entrenamientos, y el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena reanudará las actividades el lunes en el predio de Ezeiza.

El incidente con el capitán se relacionó con los 32 grados que se registraron en Barranquilla durante el partido. Según explicó Arruabarrena en conferencia, Paredes ya se sentía mal durante el entretiempo y fue sustituido a los 13 minutos del segundo tiempo.

Además de lo que se pudo observar en el campo, en el banco de suplentes se lo vio agotado, y sus compañeros lo asistieron y abanicaron debido a que sufrió una baja de presión provocada por el intenso calor colombiano.

Después de recuperarse del desmayo, el volante, campeón del mundo, fue trasladado a una clínica para realizarse estudios que determinaron la causa de su baja presión.

Alrededor de las 2:00 de la mañana, Paredes regresó a la concentración, levantando el pulgar ante las cámaras para asegurar que se encontraba bien y publicó en sus redes sociales: "Gracias a todos por los mensajes, fue solo un mareo por tantas vueltas juntas".

Además, el club compartió un video del reencuentro con el mensaje: "Leandro Paredes mareado por las vueltas, todo OK por acá".

Con la tranquilidad confirmada, el referente se enfocará en descansar y recuperarse para la parte final del año, en la que Boca aún tiene la posibilidad de ganar la Copa Argentina y el torneo Clausura.

El próximo compromiso será este miércoles a las 21:00 ante Independiente Rivadavia, en La Bombonera, por los octavos de final del certamen local.

Arruabarrena anticipó que se presentará un mix de titulares y suplentes, y la evolución clínica de Paredes determinará si recibe descanso.