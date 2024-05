Por qué el Inter jugó ante Belgrano con la camiseta sucia

El Internacional de Porto Alegre regresó a la Copa Sudamericana tras las devastadoras inundaciones en Rio Grande do Sul.

Las autoridades locales informaron que hubo 155 fallecidos y 80 mil personas rescatadas.

Además, la Secretaría de Salud confirmó este martes el fallecimiento de cinco personas debido a leptospirosis, una enfermedad bacteriana transmitida por ratas, y señaló que se están investigando nueve casos sospechosos adicionales.

Antes del partido contra Belgrano, el Inter rindió un emotivo homenaje a las víctimas. En su cuenta de X, el equipo anunció: "Hoy jugamos con una camiseta diferente. No sólo para mostrar una causa, sino como un grito de ayuda, ya que la tragedia no ha terminado. ¡Y esta camiseta embarrada será firmada por todos los atletas y estará disponible en una subasta virtual, con el 100% de las ganancias destinadas a Río Grande!".

Hoje jogamos com uma camiseta diferente. Não apenas para manifestar uma causa, mas como pedido de ajuda, pois a tragédia não acabou. E essa camisa “embarrada” estará assinada por todos os atletas e disponível em um leilão virtual, com 100% do lucro revertido para o Rio Grande!… pic.twitter.com/KsIbZPsBck