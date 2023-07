¿Hará dupla con Zapelli? El chileno Arturo Vidal es nuevo jugador de Paranaense

El mediocampista chileno Arturo Vidal fue presentado hoy como nuevo futbolista de Athletico Paranaense, de Brasil, por seis meses, tras un breve y mal paso por Flamengo.

"La verdad es que para mí es muy lindo estar acá. Mi primera impresión es que las instalaciones son increíbles", destacó en el video oficial difundido por el club.

/Inicio Código Embebido/

Vidal e a história do número 23!

Assista aos bastidores da chegada e à primeira entrevista na @redefuracao:



?? https://t.co/9OSIdWwgHT #Athletico pic.twitter.com/R9r8qe8inN — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 14, 2023

/Fin Código Embebido/

"El complejo que tiene me deja feliz y me encanta estar acá. La historia es muy grande del club. No usaré el 23 porque ya lo tiene otro jugador y no quiero problemas, ja. La uso desde el Sub-15 de Chile cuando no tenía lugar, pero luchándola fui el único que llegó a Europa", completó.

Vidal, bicampeón de América con su seleccionado, pasó por Colo Colo en su país, Juventus, de Italia, Bayern Múnich, de Alemania, y Barcelona, de España.

Aun se aguarda por el anuncio oficial del club brasileño sobre la llegada de Zapelli, cuya transferencia tendría un valor de 4 millones de dólares por el 50% del pase.

