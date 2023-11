Belgrano recupera a Erik Godoy para jugar los cuartos de final contra River

Belgrano recupera a un jugador titular para el partido de los cuartos de final de la Copa de la Liga ante River Plate: Erik Godoy.

El defensor había sufrido una distensión en el sóleo en los primeros días de noviembre y no estuvo presente en los últimos tres partidos.

Esos encuentros donde no estuvo Godoy corresponden al bajón defensivo que tuvo el equipo: derrota 0-3 vs Tigre, victoria 4-1 vs Unión y caída 1-4 ante Racing.

Seguramente regrese al equipo titular en lugar de Matías Moreno. Otra opción a la que puede recurrir el DT Guillermo Farré es armar una línea de 5 defensores, por lo que tendría que salir un jugador ofensivo: Facundo Lencioni o Lautaro Pastrán.

La defensa preocupa al entrenador de Belgrano, ya que sufrió 10 goles en los últimos 4 partidos. El sector izquierdo es el que más ha sufrido, ya que el nivel del lateral Alex Ibacache viene siendo muy bajo y el suplente Lucas Diarte está descartado por lesión.