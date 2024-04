Playoffs de la NBA: cómo quedó el cuadro final y el calendario de partidos

La temporada 2023/2024 de la NBA entró en etapa de definición, tras la finalización de los Play-in, quedaron definidos los Playoffs.

La campaña regular que inició en octubre, finalizó el domingo 14 de abril. Entre el 16 y 19 de abril se disputaron los “Play-in” entre los clasificados entre el séptimo y décimo lugar de cada Conferencia; ya que los primeros seis en cada caso, ya se aseguraron su lugar en la postemporada.

