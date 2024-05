Los increíbles números de Víctor Wembanyama, el mejor novato del año en la NBA

El joven francés llegó a la liga más importante del básquet mundial cargado de expectativas por sus sorprendentes 2 metros 24 centímetros y su contextura física.

Antes de llegar a la NBA, el pívot francés jugaba en los Metropolitans 92 un equipo de la primera división de su país. “Wemby” causaba revolución muy seguido en las redes sociales cuando sus increíbles jugadas se volvían virales como cuando tras fallar un triple, Wembanyama capturó su propio rebote y volcó la pelota.

Finalmente, y como se esperaba, Victor Wembanyama fue drafteado por los San Antonio Spurs en el puesto 1 del draft como estaba estipulado prácticamente desde su aparición en las redes. “Wemby” generó en la previa del draft expectativas en los fanáticos de la liga que no se veían desde que LeBron James llegó a la NBA en el año 2003.

Wembanyama en la noche del draft. (Foto: The New York Times)

A pesar de algunas dudas por su físico, Wembanyama cumplió con creces con las expectativas que todo el mundo del básquet le había impuesto. El joven francés se centró en fortalecer su cuerpo en las primeras semanas de la liga para no repetir lo que le había sucedido a Chet Holmgren otro joven con características parecidas al francés que había sido drafteado un año antes pero que en su primer año en la liga no pudo jugar ni un minuto ya que se lesionó en la pretemporada tras chocar con LeBron James.

Holmgren jugó su primera temporada este año y fue el pívot titular de los Oklahoma City Thunder equipo que consiguió el primer puesto en la Conferencia Oeste.

Desde que llegó a los Spurs, el joven francés que tiene como dieta comer cinco comidas al día, aumentó de 95 a 102 kilos de manera paulatina para no perder algunas de las habilidades que le da su cuerpo.

/Inicio Código Embebido/

Victor Wembanyama is the 2023-24 #KiaROY ! @Kia 21.4 PPG 10.6 RPG 3.9 APG 1.2 SPG 3.6 BPG (led NBA) pic.twitter.com/eiJ3hxx1xj

/Fin Código Embebido/

Su equipo, los San Antonio Spurs comandados por el histórico Gregg Popovich tuvieron una mala temporada y quedaron penúltimos en la Conferencia Oeste solo por delante de los Portland Trail Blazers.

Los números de leyenda que tuvo "Wemby"

Wembanyama concretó una de las mejores temporadas rookies en la historia de la liga a pesar de las tan solo 22 victorias y 60 derrotas de su equipo.

El francés de 20 años promedió 20.9 puntos, 10.2 rebotes, 3.4 asistencias, 3.4 tapones y 1.3 robos por partido en su primer año en la liga de los mejores jugadores del mundo, convirtiéndose así en uno de los mejores defensores de la NBA formando parte de los candidatos al premio a mejor defensor del año junto a su compatriota Rudy Gobert y Bam Adebayo.

En su primera temporada, el francés anotó 1522 puntos, 128 triples, realizó 254 tapones y agarró 755 rebotes.

En la historia de la NBA nunca un novato ha sido nombrado en el mejor quinteto defensivo, solo cuatro han sido seleccionados para el segundo equipo defensivo: Tim Duncan, David Robinson, Hakeem Olajuwon y Manute Bol.

Wembanyama es el primer novato en la historia de la NBA que promedia al menos 20 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones por partido.

Pero no solo las estadísticas del francés son lo que asombran al público, sino que también sus increíbles habilidades: el francés maneja y pasa la pelota como un base, tira como un escolta y tiene la capacidad de agarrar rebotes, de defender la zona y la estatura de un pívot.

El video con el que la NBA anunció a Wembanyama como rookie del año

/Inicio Código Embebido/

We figured a historic rookie season deserved some historic Rookie of the Year surprises. Congrats, @Wemby. #ROTY #PorVida #NBA pic.twitter.com/WqiuRCTdKZ