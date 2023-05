Falleció "Yuyo" Ginóbili, papá de Manu y figura del básquet de Bahía Blanca

Jorge "Yuyo" Ginóbili, padre de Manu Ginóbili, falleció este viernes a los 81 años tras padecer durante largo tiempo con una enfermedad degenerativa.

Fue uno de los dirigentes más importantes en el desarrollo del básquet en la ciudad de Bahía Blanca y fue justamente la Asociación Bahiense de Básquetbol quien informó su deceso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jorge “Yuyo” Ginóbili. Referente ineludible de Bahiense del Norte. Piedra angular de su creación como institución, jugador, DT , dirigente y amigo. Nuestro sentido pésame a su familia, amigos y allegados. Q.E.P.D”, escribió la ABB.

Su delicado estado de salud le había impedido viajar el año pasado a Estados Unidos, para ser parte de la ceremonia que dio ingreso a al Salón de la Fama de la NBA a su hijo, Emanuel Ginóbili.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En esa ocasión, "Manu" había mencionado esta situación y entre lágrimas dijo: "Papá, como me hubiese gustado que estuvieras acá, que puedas entender lo que está pasando hoy. Mi primer fiel y más grande seguidor, te extraño mucho viejito, te extraño...".

La repercusión en las redes

/Inicio Código Embebido/

???? Cómo lo voy a extrañar a este viejito! Qué suerte tuve en tenerlo! ????

????I'm gonna miss this guy big time. So lucky to have had him for so long! ???? pic.twitter.com/5YBi9IXs5P