El padre de Tyrese Haliburton podrá volver al estadio luego de una sanción

INDIANÁPOLIS (AP) — John Haliburton, padre de Tyrese Haliburton, recibió el visto bueno para presenciar el cuarto juego de las finales de la Conferencia Este. La decisión por parte de los Pacers se produjo tras la controversia que derivó de un incidente en la cancha con Giannis Antetokounmpo de los Bucks de Milwaukee, que resultó en la prohibición de asistir a los partidos durante parte de los playoffs.

La fuente que confirmó la noticia a The Associated Press el lunes optó por permanecer en el anonimato, ya que la información aún no había sido divulgada oficialmente. Se anticipa que John Haliburton se encuentre en un palco durante el enfrentamiento el martes por la noche, donde los Pacers se enfrentarán a los Knicks de Nueva York, tratando de evitar el riesgo de que situaciones como la del quinto partido contra los Bucks se repitan.

/Inicio Código Embebido/

Great look at Tyrese Haliburton's dad coming at Giannis with some bullshit after the game. Incredible restraint from Giannis. pic.twitter.com/tvXoeoNgko