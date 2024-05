De la mano de Doncic, Dallas le ganó a Minnesota y lidera la final del Oeste

Dallas Mavericks dio un paso importante para acercarse a las finales de la NBA, tras ganarle este viernes por la noche a los Timberwolves, en Minnesota por 109-108, gracias a un triple ganador de su estrella Luka Doncic.

El esloveno terminó con un triple-doble de 32 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias (el quinto en estos Playoffs) y le permitió a la franquicia texana ponerse 2-0 adelante en las Finales de la Conferencia Oeste.

LUKA 3-POINTER IN THE CLUTCH TO TAKE THE LEAD WITH 3 SECONDS LEFT IN THE 4Q ???? DAL-MIN (1-0) | 4Q Live on TNT pic.twitter.com/6hNV77J8aV

Su ladero, Kyrie Irving, fue clave para remontar una diferencia en contra que llegó a ser de 14 puntos y con 20 unidades (4 triples en el último cuarto), le permitió a Dallas volver al juego y poner en aprietos a Minnesota.

Justamente, en los Wolves (equipo que integra el cordobés Pablo Prigioni como asistente técnico), Anthony Edwards con 21 puntos y 7 asistencias fue el más destacado, pero volvió a cometer errores sobre el cierre del encuentro y le permitió a la visita contar con el último tiro, por una pérdida cometida cuando Minnesota se encontraba con posesión del balón y 2 puntos de ventaja (108-106).

This felt like a key play from the Dallas defense vs. Anthony Edwards

-Gobert screens, looks like Ant is thinking two on the ball. Turns into Lively switching.

-Looks like Edwards is working to attack right away, great help from DJJ to cut that off

-Reid cut to wing late. pic.twitter.com/OR7L3EAOGi