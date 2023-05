Boston venció a Miami Heat y prolongó el suspenso para la final

Boston Celtics venció este martes a Miami Heat como visitante por 116 a 99 y prolongó el suspenso sobre que equipo será el rival de Denver Nuggets en la final de la presente temporada de la NBA, ya que los locales estaban, y siguen estando a un solo triunfo de alcanzar ese logro.

El cuarto cruce por la final de la Conferencia Este avizoraba otra barrida como la conseguida en la noche de este lunes por Denver Nuggets sobre Los Ángeles Lakers en la definición de la Oeste, donde el ex equipo de Facundo Campazzo terminó imponiéndose por 4-0.

Sin embargo, una descomunal actuación de Jayson Tatum, goleador del partido con 33 puntos y además 11 rebotes, les permitió a los Celtics prolongar en el estadio Kaseya Center, de Miami, la serie frente a los Heat.

El quinto partido entre ambos en esta final del Este tendrá lugar este jueves, desde las 21.30, de Argentina, pero ahora en el TD Garden, de Boston.

/Inicio Código Embebido/

JT led Game 4 in all three major statistical categories, all while swatting two shots and shooting 64% from the field. Just absurd. pic.twitter.com/05Hu1lTIyK