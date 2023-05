Denver barrió a los Lakers de LeBron James y pasó a las finales por primera vez

Los Denver Nuggets avanzaron a las Finales de la NBA por primera vez en la historia de la franquicia con una victoria de 113-111 sobre Los Angeles Lakers del histórico LeBron James este lunes por la noche. Nikola Jokic fue la figura de los vencedoras al sumar 30 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias.

Jokic, el MVP de la NBA en las temporadas 2020-21 y 2021-22, estableció un récord de triples-dobles totales en una sola postemporada con ocho. Había estado empatado con Wilt Chamberlain, quien tuvo siete para los Philadelphia 76ers en 1967.

Jamal Murray anotó 25 puntos y Aaron Gordon agregó 22 para los Nuggets, que perdían por 15 puntos en el medio tiempo y superaron una primera mitad de 31 puntos de la estrella de los Lakers, LeBron James.

Denver barrió la serie después de perder una vez en la primera ronda ante los Minnesota Timberwolves y dos veces en la segunda ronda ante los Phoenix Suns.

El máximo favorito de la Conferencia Oeste ahora esperará al ganador de la final de la Conferencia Este, en la que el Miami Heat tiene una ventaja de 3-0 sobre los Boston Celtics. Nunca hubo un par de barridas en finales de conferencia en la historia de la NBA.

El primer partido de las Finales de la NBA está programado para el 1 de junio en Denver o Boston.

