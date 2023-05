Marcos Ligato habló sobre su linfoma: "Gracias a Dios, tuve otra oportunidad"

El reconocido ex piloto de rally cordobés Marcos Ligato habló con Cadena 3 sobre la batalla que tuvo que afrontar para superar un linfoma (cáncer que se inicia en las células del sistema linfático) y el autotrasplante de médula que le dio otra oportunidad, en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos que se conmemora este 30 de mayo.

"Empecé con dolores muy fuertes en la ingle. Al principio lo empezamos a vincular con entrenamiento, con la cadera y cosas que vienen en esa zona. Empecé con traumatólogos, fuimos descartando y después sentí deterioro del cuerpo, perdí fuerza y peso, y cuando empecé a transpirar de noche muy fuerte tuve indicios que podía ir por un linfoma", recordó.

El ex deportista luchó contra la enfermedad a finales de 2017, donde seguía corriendo, y en 2018. "Sentía que algo tenía y no me encontraban qué era. Fui pasando por un montón de especialistas hasta que dieron con la enfermedad", evocó. En 2019, volvió a competir en el Rally Argentino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ligato resaltó que donar médula "es muy fácil", ya que "solamente es sacar una parte de nuestras células madre para donar a quien necesite". "Es bastante simple", explicó.

"Como todo en la vida, sirve de experiencia. No se lo deseo a nadie, pero me hizo aprender a valorar la vida y un montón de cosas. Yo, gracias a Dios, tuve una segunda oportunidad; hay gente que no la tiene", destacó, y remarcó la importancia del apoyo de su familia, del cuerpo médico y su entorno.

Cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos, conmemorando el nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.

Entrevista de "Tiempo de Juego"