El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se alista para participar este fin de semana en el Gran Premio de Qatar, que corresponde a la vigésimo segunda y penúltima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Lusail, que cuenta con 16 curvas y una extensión de 5,418 kilómetros.

La actividad en Qatar dará inicio el viernes con las primeras dos prácticas libres, programadas para las 10:30 de la mañana y las 14:00 horas, respectivamente.

El sábado, se desarrollará la tercera y última sesión de entrenamientos a las 11:30, y la clasificación se llevará a cabo a las 15:00.

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Finalmente, la carrera del Gran Premio de Qatar se disputará el domingo a la 13:00.

Colapinto llega con la moral alta, tras finalizar en el sexto puesto en el GP de Las Vegas, una de las mejores actuaciones de su carrera en las últimas décadas. Este resultado le permitió sumar puntos después de seis fechas sin conseguirlo, una racha que comenzó en Azerbaiyán y se extendió a través de Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Este será el tercer intento de Colapinto en el GP de Qatar, donde hasta ahora no ha podido sumar puntos. En 2024 tuvo que abandonar debido a un choque en la primera vuelta, mientras que en 2025 terminó en el puesto decimocuarto.

En cuanto a la competencia, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ya se ha consagrado como el campeón más joven de la historia con solo 20 años. Le siguen en la clasificación el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y los británicos Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

El cronograma y horarios del GP de Qatar

Viernes 27/11:

Práctica libre 1 a las 10:30

Práctica libre 2 a las 14:00

Sábado 28/11:

Práctica libre 3 a las 11:30

Clasificación a las 15:00

Domingo 29/11:

Carrera a las 13:00