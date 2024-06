Mauro Rosales: "Ahora si jugas en la MLS, el mundo pone los ojos en vos"

Diego Borinsky

Mauro Rosales es un exfutbolista villamariense que fue campeón del mundo Sub-20 y medallista dorado en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, el surgido de Alumni jugó en clubes como Newells, Ajax de Holanda y River Plate.

Hace ya algunos años y tras su paso por cuatro clubes de la MLS en su etapa como futbolista, Rosales se encuentra radicado en Canadá donde trabaja como scouting en el Vancouver Whitecaps, club que se encuentra quinto en su conferencia de la liga estadounidense.

“Viajo cuando me necesitan en el Vancouver donde estoy en la parte de contrataciones y análisis hace ya muchos años. Empecé con ese trabajo cuando dejé de jugar, me entretiene bastante y me gusta, hacemos análisis de jugadores en Latinoamérica”, indicó en dialogo con Cadena 3 el ex futbolista.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Su etapa como jugador en la selección

“Pékerman y Bielsa me dejaron lo mejor, fueron como padres para nosotros, los chicos que pasamos el proceso de la sub 20 pudimos jugar en el sub 23 y en la mayor”, aseguró Rosales.

“Bielsa estaba muy al tanto de todos nosotros, lo ayudábamos en los entrenamientos y a armar los partidos siendo sparrings. Eso nos ayudó muchísimo y cuando fuimos a jugar el Mundial Sub 20 armamos un equipo espectacular”, agregó.

Además, sobre su experiencia en los Juegos Olímpicos indicó que "fue bellísima, nos hubiera gustado estar más en la villa olímpica representa el espíritu olímpico, cruzarse con todos los atletas estaba muy bueno”.

La actualidad de la MLS

“No sabemos los argentinos todo lo que se trabaja para que la MLS y el fútbol en Estados Unidos crezca de la manera en que lo está haciendo”, indicó.

“Cuando yo llegué había 50 mil personas en todos los partidos en la cancha, no tienen la misma pasión que nosotros, pero son muy respetuosos”, agregó.

“En términos de competencia siempre ha sido buena, tiene algunas regulaciones económicas para que todos los equipos puedan competir de manera pareja, los equipos trabajan y tienen muy buenos jugadores. Los clubes son muy conscientes de lo que gastan y de lo que tienen y no”, comentó.

Además, aseguró que los equipos trabajan mucho para crecer y mejorar constantemente.

Al respecto de la parte de negocios con la llegada de Messi a la liga, Rosales comentó que no solo el Inter Miami fue el beneficiado por la llegada del astro argentino sino toda la liga ya que "cada vez que visita una ciudad es la atracción máxima".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La llegada de los jugadores a la MLS en búsqueda de una salida económica

“La mayoría de los jugadores de la MLS ganan un sueldo normal, no se gana tanto como se cree, hay tres o cuatro jugadores por equipo que marcan la diferencia que si tienen contratos más altos pero el resto no”, aseguró.

“En estados Unidos tenes tranquilidad, vivís bien, tu familia vive bien, hay muy buena infraestructura y competís bien, yo hubiera estado más tiempo en la MLS”, indicó como beneficios de jugar en aquel país.

Además, se refirió a un cambio en la mentalidad de los equipos que "ahora están buscando muchos chicos jóvenes, acá no se tiene la mentalidad de las inferiores, creo que ahora ya no desapareces cuando vas a la MLS, sino que el mundo pone los ojos en vos”.

Entrevista de La Previa