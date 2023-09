Stolbizer dijo que la reapertura de las causas contra CFK no implica una condena

La Cámara Federal de Casación Penal revocó este lunes el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, junto a los demás imputados en la causa Hotesur-Los Sauces. Además, anuló el sobreseimiento en la del memorándum con Irán y, en ambos casos, ordenó realizar el juicio oral.

Margarita Stolbizer, diputada nacional por el bloque Encuentro Federal JUNTOS - Partido GEN, denunciante de la causa Hotesur y Los Sauces, dijo a Cadena 3 que esta decisión no implica una condena.

“Lo natural en cualquier proceso penal es el juicio oral, es el ámbito natural para terminar el proceso, sin embargo en el año 2021 los jueces del Tribunal Oral Federal 5 dijeron que cerraban la causa sin siquiera producir algunas pruebas que se encontraban pendientes”, recordó.

Y amplió: “Esta decisión viene a reparar un fallo arbitrario, no significa una condena anticipada. Lo que más le molesta a Cristina Kirchner es que la gente acceda a las pruebas que hay sobre los delitos que se cometieron”.

“Son tres delitos: dádivas, lavado de dinero y asociación ilícita, inicialmente eran dos causas. Denuncié en 2014 a partir de mirar qué eran estas sociedades que Fernández de Kirchner incluía en sus Declaraciones Juradas. Hotesur era una sociedad que no llevaba libros, no actualizaba balances, no renovaba directorio, no pagaba tasas y la Inspección General de Justicia (IGJ) no hacía nada”, describió.

Y agregó: “Investigando descubrimos que era una sociedad que se usaba de pantalla para lavar la plata sucia que procedía de la corrupción que se demostró en la Causa Vialidad y está pendiente la Causa Cuadernos”.

“Dentro de las muchas pruebas queda demostrado ese circuito entre las dádivas y el lavado de dinero que eran las empresas de Lázaro Báez que pagaban a través de transferencias o cheques en las cuentas de una sociedad del propio Báez que era la administradora de los hoteles Hotesur y Alto Calafate, disimulaba que le alquilaba habitaciones a los hoteles”, contó.

“En 2016 denuncié a la sociedad Los Sauces que se utilizaba para operatorias inmobiliarias, alquilaban inmuebles”, añadió.

“Las pruebas son muchísimas pero no se está colgando una condena, hay que investigar, los imputados tendrán el derecho a defenderse y los fiscales a mostrar las pruebas”, cerró.

Entrevista de Rodolfo Barili.