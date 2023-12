Se reduce la frecuencia de transporte público por la noche y fuera de horas pico

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) a través de un comunicado anunció la reducción de los servicios a los mínimos operativos indispensables, la reducción de los servicios nocturnos desde las 21.30 y hasta el primer servicio diagramado al día siguiente.

La situación es diferente en las distintas ciudades argentinas. En Córdoba por ahora no se plegarían a la medida hasta esperar una reunión este viernes con el secretario de Desarrollo Metropolitano de la Municipalidad, Gabriel Bermúdez, según informaron fuentes de Fatap a Cadena 3.

Por otro lado, Santa Fe y el AMBA sí aplicarían la medida y este viernes se sumaría el transporte interurbano.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La Federación agregó: "Debido a que numerosas jurisdicciones no han recibido las asistencias provenientes del Fondo Compensador al Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del Interior del País ("el Fondo Compensador") correspondientes al mes de noviembre de 2023; resulta inminente la paralización paulatina de los servicios por falta de recursos para hacer frente a los compromisos salariales".

Asimismo, "el impacto generado por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que devaluara la moneda de curso legal en un 55%, afectando los precios del combustible, resulta necesarios la restructuración de los servicios hasta tanto se cuentan con medidas que permitan la sustentabilidad de estos".

En diálogo con Cadena 3, Roberto Albisu, tesorero de Fatap dijo que en dos meses tuvieron un 85% de incremento de combustible “que no fue contemplado en los aportes nacionales provinciales, ni en tarifas y después los repuestos que son de origen extranjero se manejan con precio dólar”.

“Nuestra situación tiene que ver con el desfinanciamiento abrupto y las medidas a nivel nacional sin la necesidad de ejecutar los contratos”, comentó.

Por otra parte, dijo que con los anuncios no se estableció ninguna regla clara de cómo van a ser los ingresos comparativos. “Hoy no alcanza el ingreso del boleto para las obligaciones. La municipalidad tiene un presupuesto previsto para este mes, no tiene un presupuesto adicional. Se comprometió a los sistemas que tienen que ver con el salario y los combustibles al precio anterior y al dólar anterior”, indicó.

Además, señaló que los servicios en Córdoba están normales, pero este viernes se reunirán con el municipio para definir cómo continúan. Mientras que AMBA y Santa Fe se cortaron los servicios nocturnos después de las 22.30 y las frecuencias se dilataron un 15% y 20% . En Salta, Corrientes y Mendoza sucede algo parecido a lo que ocurre en Córdoba y el sur de Buenos Aires igual que el resto.

“Es generalizado por la cuestión de fondos”, cerró.

José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros que afecta al AMBA, reveló: “Estamos reduciendo todo el día, no sólo a la noche también en horas no pico, hasta que tengamos un aporte de la Nación, de lo que nos están adeudando hace 10 días”.

“El aumento del combustible tenemos que pagarlo hoy para tener mañana y se nos agotan las reservas”, describió.

Y se sinceró: “Si se desregula por completo el pasaje en promedio debería estar en 800 pesos”.

En Salta, Gerónimo Requena, secretario general de UTA Salta confirmó que las empresas a partir de este sábado comenzarán a reducir los servicios nocturnos ante la imposibilidad de afrontar los gastos operativos. “Van a empezar a sacar el servicio nocturno y así van a empezar a sacar algunos. Como sindicato nos mantenemos a la expectativa porque nos preocupa. Queremos que los compañeros tengan su respectiva medida de transporte”, indicó a Cadena 3.

Informe de Juan Pablo Viola, Matías Arrieta y Elisa Zamora. Entrevista de Miguel Clariá y Rodolfo Barili.