Raúl Olocco, por los posibles cortes de energía: "Será un verano muy complicado"

El exsecretario de Energía durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Raúl Olocco, hizo referencia a los dichos de Diana Mondino en la Unión Industrial Argentina (UIA), donde advirtió a los inversores que "compren generadores" para el verano por la crisis energética que podría agudizarse por las olas de calor.

Olocco se mostró de acuerdo con lo expresado por Mondino y atribuyó la causa al cepo cambiario que, a su criterio, imposibilita las inversiones. También criticó al populismo y señaló que el país "vuelve a repetir la historia".

"Hay datos que los responsables ignoran: el 30% del parque térmico, que reacciona a picos de consumo, está inoperable por falta de repuestos ante la escasez de divisas. Diana tiene razón, son cosas que no se prevén, como la falta de gas o de combustibles", expresó el exministro en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y añadió: "Creo que el cepo es la causa de este problema, que imposibilitó las inversiones que el Estado no puede realizar y que sí puede hacerlas el privado convocado convenientemente. Volvemos a repetir la historia lamentablemente".

También sostuvo que la posibilidad de que haya cortes de energía en el país está atada a que se produzcan o no calores extremos. "Creo que esto es culpa del populismo, donde el Estado es para ellos y no para la gente".

En ese sentido, anticipó: "Será un verano difícil. Mientras los calores no sean prolongados, la gente los tolera. Pero si lo fueran, debemos estar preparados para tiempos difíciles. Vamos a tener un verano complicado".

Si el calor se extiende toda una semana, habrá problemas de energía por la falta de inversión

Además, Olocco precisó que "el consumo se resiente totalmente por parte de los equipos porque hay gente colgada y las líneas de alta tensión se complican, sobretodo en Capital Federal".

También reforzó la idea de que las líneas de alta, media tensión y de distribución están comprometidas y que el parque térmico está en malas condiciones. Y recordó: "Hubo una época en la que insultaban al exministro de Energía, Juan José Aranguren, y al gobierno de Mauricio Macri cuando se declaró la emergencia energética. Los argentinos tenemos que tener memoria, si no, no vamos a salir de la crisis".

Olocco advirtió que el país está complicado con la provisión de gas para el invierno. "Bolivia no nos va a proveer el servicio y no tenemos para la reconversión del gasoducto del norte. Vamos hacia el precipicio y no tomamos las medidas que corresponden".

Corremos el riesgo de quedarnos sin gas en el invierno

Por último, Olocco dijo a Cadena 3 que la reconversión del gasoducto del norte es fundamental. "Es gravísimo quedarnos sin gas para el invierno y el nuevo gobierno debe tenerlo en cuenta para hacer lo que corresponde. El populismo nos convierte en esta situación de incertidumbre de forma permanente".

"No nos conformemos con este tipo de cosas, tenemos que avanzar", finalizó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.