Prepagas: críticas de clínicas privadas por la decisión de retrotraer precios

El secretario general de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la provincia de Córdoba, Ignacio Escuti, criticó la reciente resolución del Secretaría de Comercio e Industria, que insta a las empresas de medicina privada a retrotraer los precios a los valores de diciembre.

En una entrevista con Cadena 3, Escuti argumentó que el Estado no debería utilizarse como un vehículo para perseguir a una persona o grupo en particular por motivos políticos, en referencia a las críticas del Gobierno nacional a los servicios de medicina prepaga, que generaron un "ida y vuelta" entre el Ejecutivo y Claudio Belocopitt, quien renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS).

Escuti afirmó que la asociación no está en contra de que la Secretaría de Comercio reprima conductas colusivas o cartelizadoras. Sin embargo, señaló que hay varios sectores donde existe colusión y cartelización y le apuntó al sector de los combustibles, la energía y los alimentos. Según señaló, "resulta llamativo que estos sectores no sean objeto de las mismas críticas".

"Una cosa es el precio de la medicina preparada, el valor de una cuota, y otra cosa es una práctica contraria a las buenas prácticas comerciales que deben existir en el país. Ahora eso está en la Comisión de Defensa de Competencia. Pero vemos que hay colusión en un montón de sectores, como por ejemplo en los combustibles, la energía y los alimentos, pero la Comisión de Defensa de Competencia no ha tenido un actuar similar a este", criticó.

El secretario general también se refirió al aumento en el costo del oxígeno medicinal durante 2020. Según Escuti, este insumo esencial para el tratamiento del Covid-19 aumentó un 500% en Argentina durante el último año. Este costo adicional ha tenido un impacto significativo en las tarifas cobradas por las empresas médicas privadas.

"Eso es parte del costo de la medicina preparada, porque la medicina preparada tiene que asumir los costos de darle prestación salud, incluye el oxígeno, el suero, los medicamentos", explicó.

Y añadió: "La verdad es que el Gobierno debería preocuparse por la prestación que dan las obras sociales sindicales, las obras provinciales, las obras sociales nacionales y no por esto que es un seguro privado. En Argentina la salud es pública, no es privada. Y cualquier persona tiene acceso a salud. Nos están llevando a nosotros, al periodismo y a la gente, a un debate que no es trascendente para la población en general".

También señaló que una obra social no es una empresa de medicina prepaga, sino que es una entidad sindical y pública. "En definitiva, es una obra social, es una persona jurídica, pero maneja fondos públicos. Es un error pensar que la medicina prepaga es la cobertura de todos nosotros. Porque la medicina prepaga le da cobertura al 7% de la población, que en general está en la Capital Federal".

Lo que pretendemos del prestador es que se reconozca el costo de la prestación, que haya reglas equitativas

Escuti también cuestionó la rapidez con la cual se están implementando estas medidas regulatorias. Según él, los aumentos podrían haberse prorrateado para evitar sobrecargar a los pacientes con costos adicionales inmediatos.

A pesar de sus críticas a algunas políticas gubernamentales actuales, Escuti insistió en que es fundamental mantener ciertas normas comerciales y éticas en el sector de la salud. "No podés bloquear el precio de venta final si no bloqueás los costos anteriores", afirmó.

Por último, Escuti pidió que se busque la cartelización en todos los sectores y que se considere la cadena completa de costos en la prestación médica. "Hay que buscar la cartelización en todos lados y ver la cadena de costos, o los costos de la prestación. Es tremendo el aumento que han tenido las cuotas de las preparaciones, impagables. Pero también es cierto que venían muy atrasadas por los controles previos".

Entrevista de Rodolfo Barili.