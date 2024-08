Por qué Alberto Fernández no puede prohibir que se difundan sus videos íntimos

Luego de que el expresidente Alberto Fernández le pidiera a la Justicia que se prohíba a los medios de comunicación y plataformas la difusión de sus fotos y vídeos íntimos, el exjuez Eduardo Gerome aseguró que esta solicitud no debe prosperar.

En diálogo con Cadena 3, el exmagistrado afirmó: "Fernández fue presidente de la Nación. Creo que no tiene derecho a pedir que le impidan publicar a nadie estos vídeos, fotos o lo que fuera. ¿Por qué? Porque el derecho a su intimidad, primero que el que lo violó, fue él. Segundo, que este derecho cede ante otro mucho más importante, que es el derecho de los ciudadanos a estar informados de lo que hace el presidente".

Gerome, quien es abogado penalista, argumentó que, dado que los supuestos incidentes ocurrieron durante el mandato de Fernández, "no hay privacidad ni intimidad que valga". "Al presidente se lo juzga por sus actos públicos y por sus actos privados. Nosotros no podemos olvidar absolutamente que Fernández fue el que hacía una cosa y decía todo lo contrario", agregó.

El exjuez también destacó que "lo que haya trascendido es exclusivamente de conocimiento de la gente y no se debería prohibir a nadie a que pueda difundir esos vídeos". Además, subrayó que "hacen al interés general", lo que justificaría su divulgación.

Gerome continuó explicando que, en el caso de un particular, la situación sería diferente: "Cosa que no pasaría en el caso de un particular, pero respecto del presidente de la nación que en este caso deshonró su cargo por múltiples causas". También mencionó que "nada más ni nada menos que estos vídeos están en una causa penal", lo que complica aún más la situación de Fernández.

Uno de los argumento de Alberto es que estos videos afectaban el honor de sus hijos, a lo que el exmagistrado afirmó que no es válido ya que "el honor del hijo, lo tendría que haber guardado él". "Es absurdo eso", añadió.