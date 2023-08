Para la Mesa de Enlace de Córdoba, los anuncios de Massa son insuficientes

El gobernador Juan Schiaretti se reunió este lunes con integrantes de la Mesa de Enlace de las principales federaciones del agro de la provincia, junto con el ministro de Agricultura de la provincia, Sergio Busso.

Tras la reunión, el ministro se refirió a las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, sobre la eliminación de retenciones a los productos regionales.

"Nosotros creemos que son más parches, no hay una política agropecuaria sólida. Me parece que esto tiene que ver con un final de ciclo, como siempre viene diciendo nuestro gobernador, no solo del oficialismo, sino también de lo que iba a ser la oposición. Es como que de pronto hay una nueva búsqueda, de nuevas inquietudes, nuevas ideas. Veremos qué pasa, porque faltan todavía 60 días, y 60 días en este país son dos siglos", expresó a Cadena 3.

Y agregó: "Todas estas medidas generan muchos desbarajustes, porque si aumento el dólar soja, genero problemas de costo alimentario en otro tipo de producciones, esto lo estamos viendo en la realidad".

Por su parte, Agustín Pizzichini, el presidente de la Federación Agraria Córdoba, manifestó a Cadena 3 la necesidad de que las necesidades del sector agro se vean reflejadas a nivel nacional. "Eliminar las retenciones no alcanzan", agregó.

Informe de Fernando Barrionuevo.