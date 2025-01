Neonatal: declaró la mamá de un bebé que tenía niveles anormales de insulina

Este jueves culminó la segunda semana del proceso judicial por las muertes de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba. Hasta ahora, las jornadas fueron muy duras, con relatos desgarradores de las madres y padres que se presentan ante el jurado.

La audiencia se centró en el testimonio de Brenda Leiva, cuyo hijo recién nacido tuvo que ser internado durante 12 días debido a niveles anormales de insulina.

Afortunadamente, el bebé sobrevivió, aunque la causa de esos niveles anormales no se esclareció. La madre, quien padece diabetes estacional, aseguró que los médicos no relacionaron su condición con la de su hijo.

Durante su declaración, la madre habló sobre las condiciones del parto y lo ocurrido posteriormente. Sin embargo, no hubo una vinculación directa entre la enfermera Brenda Agüero y cualquier tipo de ataque.

Leiva mencionó que Agüero estuvo presente en el momento del nacimiento, pero no aportó detalles sobre si había tocado o retirado al bebé, algo que otros testigos habían afirmado en sesiones anteriores. Además, no se abordó la posibilidad de violencia obstétrica en el hospital neonatal.

Al cierre de la jornada, se leyó el testimonio de la madre de la primera bebé involucrada en este caso, quien también había sobrevivido al presunto ataque. Residente en Salta, la madre optó por no participar en la investigación y no asistió al juicio, por lo que su declaración fue leída desde la instrucción. Este testimonio fue general y no brindó mayor claridad sobre los hechos ocurridos.

El juicio continuará la semana siguiente, con la expectativa de que el lunes declaren dos madres de la trágica noche del 6 de junio de 2022. Una de ellas es la madre de Melody, una de las bebés que fallecieron, y la otra es la madre de otra bebé, quien logró sobrevivir.

Durante una de las audiencias, Julieta Guardia, madre de Ibrahim, uno de los bebés fallecidos, dio un testimonio impactante. Describió cómo, tras ingresar al hospital, su bebé fue atendido por la enfermera Brenda Agüero.

"Ibrahim fue llevado a las 13 y se descompensó a las 20 horas", relató Julieta, quien expresó su desconcierto ante la falta de respuestas y apoyo por parte del personal del hospital. Su estado emocional era evidente, y tras finalizar su declaración, se desmayó en el tribunal.

El fiscal Sergio Ruiz Moreno, quien estuvo presente en las audiencias, se pronunció tras escuchar los testimonios de las madres. "No tengo dudas de que debemos iniciar una investigación penal por violencia obstétrica en el Hospital Neonatal", afirmó.

Según Ruiz Moreno, las madres fueron víctimas de maltratos, y pidió que se giren los antecedentes a otra fiscalía para abrir una nueva investigación. Se mencionó que un expediente anterior que investigaba la violencia obstétrica había quedado anulado, junto con la denuncia contra el fiscal Guillermo González, quien había tenido una reunión controvertida con funcionarios del hospital antes de que se denunciaran las muertes.

El fiscal explicó que la ley de procedimiento en Córdoba establece que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar casos de violencia obstétrica. "Los directivos del hospital debieron haber denunciado a la víctima", subrayó. Ruiz Moreno solicitó una revisión de estos procedimientos, remarcando que la denuncia por violencia obstétrica podría llevar a una investigación más profunda.

El juicio apenas había comenzado, y el fiscal ya advertía sobre la existencia de distintos tipos de violencia dentro del hospital neonatal. "Estoy advirtiendo que existen distintas violencias al interior del hospital", declaró. La presidenta del tribunal, Patricia Farías, aclaró que el juicio se centraba en determinar si Brenda Agüero fue la autora material de los homicidios de los bebés y si hubo encubrimiento por parte de los funcionarios.

El proceso judicial sigue su curso, y aunque se han realizado varias audiencias, el fiscal consideró que es necesario abrir nuevas investigaciones sobre el maltrato denunciado.

La complejidad del caso crece a medida que se presentan más testimonios y se revelan las condiciones en las que se produjeron las muertes en el Materno Neonatal.

Informe de Juan Federico.